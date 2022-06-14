英國反口擬修改北愛爾蘭議定書　歐盟：破壞互信

英國政府6月13日公布計劃修改2019年與歐盟達成的《北愛爾蘭議定書》相關法案，以便令部分商品更容易從英國大不列顛島（Great Britain）流向北愛爾蘭。歐盟認為英國單方面改變有關規則是違反國際法，揚言或會採取法律行動。



擬議的修訂法案旨在取消從英國其他地區進入北愛爾蘭的一些商品的海關檢查，這將推翻英國首相約翰遜（Boris Johnson）不到兩年前與歐盟簽署的部分貿易條約。

法案修改後，英國政府承諾取消貨物檢查上「不必要的」文書工作，北愛爾蘭的企業將獲得與英國其他地方相同的稅收減免。法案還將確保任何貿易爭端都由獨立仲裁解決，而不是由歐洲法院解決。

外相卓慧思（Liz Truss）表示，這是解決北愛爾蘭問題的合理、實用的解決方案，並不違法。英國只有在歐盟願意改變協議本身的情況下，才能通過談判取得進展，惟目前他們不願意這樣做。

歐盟委員會副主席塞夫科維奇（Maros Sefcovic）則對此事深表關切，稱歐盟不會重新談判該協議，認為這想法不切實際，又指重新談判只會為北愛爾蘭的民眾和企業帶來更多法律不確定性。他表示歐盟會考慮重啟針對英國政府的違約司法程序，又形容英方此舉「破壞互信」。

英國脫歐後，與歐盟同意不會在愛爾蘭設立硬邊界，但會在北愛爾蘭檢查從英國出口蛋及肉類等產品，以保障歐盟單一市場。

根據英國2019年脫歐後與歐盟簽訂的《北愛爾蘭議定書》，所有從大不列顛島運送到北愛爾蘭（Northern Ireland）的貨物都需要在邊境接受檢查，即在北愛爾蘭銷售的英國商品需要符合歐盟標準。