這幾年復古懷舊風崛起，有不少年輕人會收集黑膠唱碟、盒式磁帶或愛上二手服裝。最近日本一間二手書的店舖老闆因爲售賣昭和年代的鹹書被捕，據説這些書也因爲是「古董」而價格上升。不過事件被報導後，卻引來一班日本網民暴動：「警察係咪得閒得濟？！」



（FNNプライムオンライン）

根據《FNN》報導，這次被日本警方檢獲的400多本鹹書是在1970至80年代流行的昭和時代色情書刊。連鎖二手書店「まんだらけ」的社長等5個負責人因販賣這些鹹書而被控陳列猥瑣媒體、照片等罪名。書店社長表示「まんだらけ」系列書店售賣鹹書已經有一段時間，以爲這種程度的販賣不會犯法，「我仲以爲呢啲昭和鹹書會當係藝術嘅一種𠻹……」。

（FNNプライムオンライン）

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這次事件被揭發的原因是書店被發現在網上售賣這些鹹書。他們早在1996年開始就有販賣這些鹹書，主要是透過收購買入。以一本10円至5000円（大約港幣 0.6至303元）收購，一本2000円左右賣出（大約港幣121元）；如果是較稀有的鹹書則有機會價值高達2萬7500円（大約港幣1670元）。一年會賣出600本左右，12年間總共賺了1440萬円（大約港幣8.7萬元）。

（FNNプライムオンライン）

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事件被日本媒體報導後， 有不少網民吐槽認爲警察們太得閒，明明社會上有不少飛車黨、爆竊等問題，他們卻著手解決這些無關重要的問題。而且網上很容易就能找到AV、鹹書等，如果說是爲了保護18歲以下兒童而做也是多此一舉。

亦有網民表示自己年輕時受過這些鹹書「不少照顧」，至今還是不能忘記到自動販賣機買書時的興奮感，更指回憶是無價。講到現在年輕一代用電腦就可以在成人網站看片，不能體驗到當年那種熱血沸騰，實在非常可惜啊......

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