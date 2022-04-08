由4月6日開始，有大量AV女優發現自己的Twitter帳戶被封，而且幾過多日交涉，仍未能取回，當中包括2022年AV女優排行榜上第6位的櫻空桃，擁有超過50萬追蹤的miru（原名坂道美瑠）等，有網民統計，「受害」女優至少有50人，更發現兩大經紀公司是重災區。



miru主帳號被凍結，只得重新開一個帳號應急。

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由於工作需要，Twitter亦是新作的重要宣傳渠道，因此不少女優非常重視個人帳戶的經營。「元氣大傷」的miru亦開了一個帳戶應急，不過追蹤人數只得5000不到，比過去50萬不可同日而語，她亦在帳號中表明主帳「凍結中」。

同一時間，有網民整理了受影響的女優名單，當中不乏知名王牌女優，例如JULIA、羽咲みはる（羽咲美晴）、久留木玲、奏音かのん（奏音花音）、初川みなみ（初川南）、明里つむぎ（明里紬）等。有細心網民發現，被封的女優幾乎都是「T-Powers」和「C-More」兩間經紀公司的女優，而且都是有名女優，反而新人、人氣低的女優可倖免於難。

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消息一出亦引起大量網民注意，更紛紛tag Twitter的最大股東Elon Musk求救「馬大哥救命」、「怎會亂凍結，應該是負責的部門為了討好新股東就自行亂搞？」。Elon Musk 3日前才公佈以30億美元，成功收購Twitter 9.2%股份，成為公司最大「揸FIT人」，更揚言要令Twitter的言論更自由，沒想到一日後就出現大量女優帳號被封，令網民大感意外。

除了另開新帳，亦有女優轉戰instagram，台灣AV達人一劍浣春秋更表示，有被封女優非常沮喪，直言如果帳號取不回來，就會專注於YouTube等其他社交媒體。

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