韓國總統夫人金建希民間粉絲團惹爭議　韓媒：對國政有何益

韓國總統尹錫悅5月10日上任後，他的夫人金建希擁有高人氣，但也陷入不少是非，她的民間粉絲團經營者擬成立以「鏟除賣官職位」為名的團體，並招收月費會員，因此與多人在網絡對罵，在當地引起爭議，韓國《朝鮮日報》6月15日社論批評有關粉絲團現象，指「對國政毫無益處」。



據《朝鮮日報》指，民間粉絲團「愛建希」（건희사랑）的經營者為58歲律師姜信業（강신업，音譯），他6月13日在個人Facebook專頁發文表示計劃成立以「鏟除賣官職位」為名的市民團體，並讓會員付費，提出月費1萬韓圜（約60港元）的募捐請求。

姜信業的計劃隨即遭受批評，他大力反駁質疑者，罵對方「小嘍囉」、「管好你自己」、「聞所未聞的胡話」等。

雖然粉絲團並非官方創立，但被指與金建希關係密切，粉絲團專頁過去曾發布尹錫悅金建希夫婦在總統辦公室拍攝的照片，引起是「內部放料」的說法，據報姜信業是直接獲金建希發送照片，他並會與金建希經短訊溝通。

韓媒批評粉絲團現象

《朝鮮日報》6月15日發表社論《總統夫人也有粉絲團，對國政有何益處？》，批評「眼下的飯圈（粉絲圈子）現象正成為韓國政治的一大痛點」，文章指粉絲並非支持政客政策，而是不加過問、無條件地支持愛戴，攻擊異己，認為「如今連總統夫人都有粉絲團，在困難時期，這對國政毫無益處」，甚至主張在事態進一步惡化前，有必要加以整治。

49歲的金建希自擔任總統夫人以來一直是非不斷，她6月13日前往慶尚南道金海市拜訪已故前總統盧武鉉的夫人權良淑，但多帶了一位朋友同行，遭韓媒批評在公事中混雜私人關係，尹錫悅15日為夫人辯護，稱妻子暫未有正式秘書，友人是協助妻子攜帶禮物，又指會聆聽市民意見。