英歐分手沒完沒了　英國為何要修改北愛爾蘭議定書？｜新聞教室

英國6月13日公布修改2019年與歐盟達成的《北愛爾蘭議定書》相關法案的計劃，單方面改變之前與歐盟的協議，惹來歐盟不滿。英國為何要修改它？所涉及的內容是什麼？



《北愛爾蘭議定書》是2020年英國與歐盟達成脫歐協議的一部份。根據英國2019年脫歐後與歐盟簽訂的《北愛爾蘭議定書》，所有從大不列顛島（Great Britain）運送到北愛爾蘭（Northern Ireland）的貨物都需要在邊境接受檢查，即在北愛爾蘭銷售的英國商品需要符合歐盟標準。

北愛地區是英國「脫歐」後與歐盟貿易爭議的焦點。按照英國「脫歐」協議，北愛地區留在歐洲單一市場與歐盟關稅同盟內，以防止愛爾蘭島內出現陸上「硬邊界」，但會在北愛爾蘭檢查從英國出口蛋及肉類等產品，以保障歐盟單一市場。

不過，這一安排導致北愛地區與英國大不列顛島之間設立關卡，由此加劇北愛地區親英派與獨立派之間的矛盾。北愛的親英統一派人士認為，該措施為當地商界帶來負累，影響北愛與英國的關係。

而英國的修改法案的理由，是大不列顛島與北愛爾蘭的關係遭《北愛爾蘭議定書》破壞，讓《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）處於緊張狀態，政府首要任務是要維護1998年簽定的《貝爾法斯特協議》。

法案修改後，英國政府承諾取消貨物檢查上「不必要的」文書工作，北愛爾蘭的企業將獲得與英國其他地方相同的稅收減免。法案還將確保任何貿易爭端都由獨立仲裁解決，而不是由歐洲法院解決。

英國政府將立法視為解決問題的「雙軌」方法的一部分，使部長級官員能夠與歐盟進行談判，同時在談判未能取得成果的情況下，以新法案的形式制定保險政策。