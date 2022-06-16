土耳其未收到瑞典芬蘭入北約一事回覆　芬蘭：如無共識或陷僵局

撰文：房伊媚
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土耳其反對瑞典和芬蘭加入北約（NATO）。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）6月15日稱，土方已就加入北約一事向瑞典和芬蘭提問，目前正等待兩國的書面回覆。

恰武什奧盧表示：「我們已將我們的問題以書面形式傳送給這兩個國家。」他說：「現在我們正等待他們的書面回覆。」

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）6月14日指，她認為在這階段繼續取得進展是非常重要，如瑞典和芬蘭未能在6月28日的北約峰會前與土耳其達成共識，兩國申請加入北約一事可能會停滯不前。她說：「我們不知道（這情況）會持續多久，但它可能會停滯一段時間。」

馬林表示，他們認真看待土耳其的擔憂，並希望解決這些問題，如當中有誤解，會糾正它們。

申請加入北約的國家需要得到全體成員國同意後才可加入，如作為北約成員國的土耳其否決，確實可令芬蘭及瑞典受挫。土耳其反對芬蘭和瑞典加入北約的原因與庫爾德工人黨（PKK）及制裁有關。

恰武什奧盧5月15日對瑞典和芬蘭提出要求，指兩國必須撤銷對土耳其出口部份國防產品的禁令、停止支持國內的恐怖組織、以及提供明確的安全保證。

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