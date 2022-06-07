WWDC│蘋果也推「先買後付」　BNPL巿場競爭白熱化

本周一，蘋果在年度開發者大會（WWDC）上宣佈將把「先買後付」模式融入新的iOS系統。隨著全球通脹、利率增高以及蘋果的進場，近幾年歐美火熱的先買後付市場競爭將進一步加劇。



蘋果公司表示，用戶在Apple Wallet或是使用Apple Pay付款時選擇通過「Apple Pay Later」分期付款，款項可在六周內份四次付清，不會被收取利息或其他費用。用戶也可自行選擇提前付款。服務將通過萬事達卡公司的系統運作，適用於所有支持Apple Pay的線上和線下零售商。該服務將於今年秋季隨iOS16系統更新一併向美國用戶推出，通過Apple Wallet，用戶可以瀏覽有待付清的款項和交易記錄。蘋果暫未公布何時會把此服務推廣至其他海外巿場。

蘋果表示，其 BNPL 系統「在設計時考慮了用戶的財務狀況」，包括在有Apple Wallet內設監控支出的儀表板。蘋果又指，如果客戶的借記卡賬戶中的還款資金不足，其發卡銀行「可能會（向用戶）收取費用」。

疫情將電子商務及網購市場推向新高峰，BNPL簡便的分期付款模式在疫下亦迅速興起，尤其受到歐美年輕消費者的歡迎，亞洲以至香港亦有電商及網上銀行引入這種支付方式。相比於傳統信用卡，提供BNPL服務的金融科技平台設置的用戶門檻更低，一般免收或在一定期限內免收利息，逾期罰款亦相對較低。

蘋果宣佈將于今年秋季向美國用戶通過新的iOS16系統推出先買後付服務。（Apple）

《福布斯》（Forbes）推算，預計到2025年，BNPL的美國年交易總額將達到一萬億美元，2025年美國用戶將增長到7660萬。不過，隨着疫情紅利逐漸縮水、全球通貨膨脹和利率上漲以及監管的加強，現有的BNPL企業亦開始面臨增長難題。蘋果的進場或許會進一步擠壓BNPL市場。

目前全球BNPL市場的幾個主要競爭者分別是來自瑞典的初創企業Klarna為（一般被視為BNPL模式的創始者，目前公司估值約為300億美元）；由Paypal共同創始人Max Levchin創辦、面向美國消費者的Affirm（目前市值約68億美元）；以及去年Twitter創始人Jack Dorsey買入的原澳洲BNPL平台Afterpay（目前市值近200億美元）；此外，Paypal亦在2020年底推出「Pay in 4」服務，以兩星期為一期，讓消費者零利息分四期付款在網上購買商品。

今年初以來Affirm股價已經下跌75%，蘋果宣佈消息當日其股價再跌5.5%；Klarna則在上個月宣布裁減10%的員工；Afterpay的市值也從去年2月時的高峰值減少了一半以上。

蘋果宣佈將于今年秋季向美國用戶通過新的iOS16系統推出先買後付服務。（Apple）

債務陷阱、監管加劇

儘管BNPL企業往往與信用卡做對比，聲稱BNPL能幫助消費者避免不斷疊加的利息和逾期罰款、落入債務陷阱，但近期越來越多BNPL使用者開始遇到債務問題。

根據美國債務公司LendingTree的今年4月發布的一項調查，1500位受訪BNPL用戶中，有42%的人曾有逾期付款問題。收購了Afterpay的Block公司今年發佈的報告顯示，2021年下半年，Afterpay的壞賬共增加了70%、逾期收費也激增。Lending Tree的同一份調查還顯示，近七成美國使用者承認使用BNPL服務助長了過度消費行為。

專家警告稱，不同的BNPL企業對逾期付款的條款各異，有些會拒絕再向用戶貸款，有些則加收費用，消費者若不明逾期規則，仍然有可能面對不知不覺中疊加的債務。

對於這些此前缺乏規管的BNPL企業，歐洲和美國的監管機構正在密切關注，以確保企業在通貨膨脹飆升的情況下負責任地提供短期信貸。

蘋果公司表示，其BNPL系統「在設計上考慮到了用戶的財務健康」，包括在其錢包應用中設置監控付款的界面，蘋果公司還表示，如果客戶的借記卡賬戶中沒有足夠的資金用於還款，客戶的發卡銀行「可能會收取費用」。