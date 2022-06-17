美國監獄被指強迫勞動　囚犯最低時薪僅1.02港元

美國公民自由聯盟（ACLU）與芝加哥大學（University of Chicago）合作調查美國監獄的勞動情況，並於6月15日發表報告。報告稱有囚犯被迫工作，非工業工作的平均最低時薪僅為13美仙（約1.02港元），平均最高時薪是52美仙（約4.08港元）。



報告指，美國有逾120萬人被監禁，當中三分之二囚犯須工作。他們在監獄中從事的工作和民眾在社會中做的工作相似，如囚犯也會擔任廚師、洗碗工人、髮型師，部分人負責維修道路、撲滅山火、以及在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間負責殯葬服務。

在社會中從事這些工作會有加薪的機會，但很多囚犯已被凍薪數十年。佛蒙特州（Vermont）監獄最近一次修訂非工業工作的時薪是1988年，自當時起，大部分囚犯透過工作獲得的時薪是25美仙。

美國囚犯：圖為2019年10月12日，美國囚犯組成的團隊在加州撲滅山火。（Getty）

這些囚犯創造的產品和服務總值很高，他們的薪金因此被認為是低得不合理。報告稱，囚犯每年生產總值超過20億美元的產品，他們提供的服務總值逾90億美元，這些服務維持監獄的運作。

囚犯的收入本來已低，報告指，監獄扣除這些囚犯高達80%的收入，用來支付法庭罰款、家庭支援服務、稅款等雜費；他們購買生活必需品以及支付電話費時也須付款。

報告提及，近70%的受訪囚犯表示，若只靠工資，他們無法買得起生活必需品。他們只能靠家人和朋友為他們提供金錢來應付生活，但這樣做會加重親友的經濟負擔。