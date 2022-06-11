英國囚犯越獄後竟上節目受訪 大談獄中內幕 警方緊急尋人
撰文：ETtoday
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英國囚犯戈雷格（Greggor Grey）越獄成功，3周後竟登上podcast節目，大談17年獄中生活。他痛批，監獄體系既不公正又讓人心痛，自己簡直快被逼瘋，每晚都哭着入睡。與此同時，警方也證實這名囚犯5月16日逃出：「任何看見他或知道他下落的人，請立刻聯繫警方，並且不要靠近他。」
根據podcast節目「汽車殺肉廠」精華影片，戈雷格大方承認在「3周又1天前」逃出位於達比郡（Derbyshire）的監獄，「現在，有個正在逃亡的人在跟你們說話。我沒有要躲誰，我的名字是戈雷格。」事實上，早在5月21日，他就曾致電《伯明罕生活報》表示，獄中生活「快把我逼瘋了」。
兒子出生不久後，戈雷格就因為搶劫被判入獄，雖然最初刑期僅4年，卻因為受到「保護公眾監禁刑罰」（IPP）規範，一直未能獲釋。他無奈表示，自己對於2個孩子的人生一無所知，「法官判我4年，但17年過去了，我還在監獄裏，問着『你們還要多久才會把我送回家？』」 《衛報》等外媒報道，戈雷格已向假釋委員會提出9次申請，卻都沒有通過審核。儘管自認勝算不高，他仍計劃在14日第10次假釋聽證會之前，返回監獄。
英國在2005-2012年實施「保護公眾監禁刑罰」，確保暴力或者性暴力罪犯留在獄中，直到不再對社會構成威脅。犯人服完最低刑期後，必須說服假釋委員會，自己不會再犯；但假釋委員會唯有在認定犯人「足夠安全」的情況下才會批准。由於頗具爭議，如今已被廢除。
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