被關最久在世囚犯　入獄71年與外界完全脫節　學者：可能是冤獄

美國94歲男性史密斯（Francis Clifford Smith）自1950年6月7日入獄，服刑已超過71年，為目前在世刑期最長的受刑人。
史密斯1949年7月打劫遊艇俱樂部時殺害了1名夜班警衛，當時被判處死刑。但在他即將被處決的前幾個小時，刑期被改為終身監禁。
他在1950、1960年代2度上訴要求重新審判但都未果。史密斯在奧斯本懲教所服刑了近70年，去年被轉到老人療養院。
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史密斯9日滿94歲。雖然他年事已高，仍須持續服刑直到死亡為止。
自由作家佛雷（Zachary Frey）多年研究史密斯等刑期長囚犯的案例，他表示：「我不知道什麼是適當的懲罰。很多證據顯示史密斯並沒有射殺警衛，但他服刑數十年。」
（編按：佛雷也是美國康奈爾大學的高級學者。）
赦免和假釋委員會的執行董事斯帕拉克（Richard Sparaco）指出：「像史密斯這般（長期生活在收容機構）已缺乏自理能力了。他完全不知道外頭真實世界的樣貌。」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】