印度教徒與穆斯林衝突頻頻　孟加拉最少7死　印度有抗議集會

孟加拉的印度教徒與穆斯林自10月13日起發生衝突，最少7人喪生。兩教之間的衝突更擴散至鄰近的印度特里普拉邦（Tripura）。



一名穆斯林10月13日將《可蘭經》放在孟加拉庫米拉（Cumilla，暫譯）一個印度教神壇中，其後當地有謠言指，有人在那神壇侮辱《可蘭經》。

大批穆斯林於是在神壇聚集，並向印度教徒投擲石塊和磚頭，並破壞印度教神像。當日約有8個印度教寺廟和神壇受破壞，有人向寺廟投擲汽油彈，導致印度教徒被困。警員在衝突期間開槍，導致5人死亡。

孟加拉警方已拘捕將《可蘭經》放到印度教神壇的35歲穆斯林。但有關衝突的影片和消息在Facebook流傳，更有網民煽動他人參與暴力事件，群情激動的消息傳至印度特里普拉邦。當地有印度教組織發起集會、抗議孟加拉穆斯林襲擊印度教徒。

宗教衝突：圖為10月29日，印度新德里示威者抗議特里普拉邦的宗教暴力事件，警方拘捕一名示威者。（Reuters）

特里普拉邦的穆斯林受到恐嚇、有商店被縱火，至少16個清真寺被破壞，當中4間被縱火。

記者被拘留

英國廣播公司（BBC）11月15日稱，記者Samriddhi K Sakunia和傑哈（Swarna Jha）在特里普拉邦報道宗教衝突事件時，被印度教右翼人士投訴，指控她們發表慫恿穆斯林反印度教徒的言論。兩名記者因此在11月13日晚被拘留在酒店內，並在11月14日下午獲釋，印度法院已批准她們保釋。