貓聽不懂人話是假象？日本研究：牠們能分辨「同屋主」名字

日本京都大學和麻布大學合作的一項最新研究發現，貓咪認得住在一起的其他貓咪的名字，這項研究刊載於「科學報告」（Scientific Reports）期刊。



研究團隊找來飼養三隻貓以上的飼主，請他們帶家中貓咪參與實驗。研究人員對受試的25隻貓分別播放其貓室友的名字，同時在筆電螢幕上開啟貓咪照片。

實驗發現，比起貓室友名字和照片相符的情境，如果貓室友名字和照片不相符時，受試貓咪注視螢幕的時間較長，可能是心理學的「期待違背效果」。

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研究主要作者之一、麻布大學特別研究員高木佐保說：「這個研究結果很驚人。貓咪看起來好像沒有在聽人類說的話，但牠們其實可能都有聽到。」

不過人類飼主可能早就知道這一點。先前也有研究指出，貓咪知道人類幫自己取的名字，聽到名字時知道在叫自己，但不一定會回應。

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