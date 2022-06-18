泰國7月1日取消要求旅客申請Thailand Pass　但須攜針卡

泰國公布新的入境防疫措施，5月起已完整接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的遊客，登機前或抵埗後都不用進行核酸檢測。7月1日起外國遊客不再需要申請泰國通行證（Thailand Pass），但仍要帶着疫苗接種證明以供檢查。



外國旅客入境泰國也不再需要申請泰國通行證以及購買新冠肺炎保險，不過仍需持有接種證明；未完整接種疫苗的旅客，則需持有陰性的PCR或快篩檢測證明。

泰國疫情管理中心（CCSA）17日宣布7月1日起，入境旅客免申請泰國通行證，但已接種疫苗者需出示接種證明；未接種者則須出示專業的快速抗原檢測陰性結果證明。倘沒持有上述文件者仍可入境，惟在抵埗時須接受專業的快速抗原檢測。

此外部分地區可採取自願不戴口罩的原則，不過在室內以及人多地方如演唱會仍須口罩，舉行2,000人以上的活動需要事先申請，所有人全程必須戴口罩。

娛樂場所如酒吧和夜店6月起「鬆綁」，可營業至午夜，7月起可營業至凌晨2時。除了部份高風險場所，所有場地都不必再實行體溫檢測。

泰國旅遊：圖為2018年5月31日，遊客在泰國小PP島（Phi Phi Leh Island）的瑪雅灣（Maya Bay）嬉水。（AP）

泰國為吸引外國遊客，2021年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計劃，並隨着疫情趨緩而不斷放寬規定。

合資格旅客自5月1日起赴泰不再需要在登機前和抵埗後進行PCR檢測，但仍然需持有疫苗護照以及保額1萬美元的新冠肺炎保險，以便申請泰國通行證。

6月1日起，泰國籍旅客入境不再需要申請泰國通行證，但外籍旅客仍需申請。