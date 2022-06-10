泰國旅遊｜再出新招吸引遊客　暫免收「旅遊費」　入境不用買保險

泰國旅遊與體育部表示，原定今（2022）年夏天開徵的入境泰國300泰銖的旅遊費，將延遲實施，最快在今年第4季或2023年第1季才會收取。同時將提議自7月1日起取消泰國通行證，也代表遊客不用再購買旅遊保險，望能進一步促進觀光。



重新提案 旅遊費最快第4季實施

旅遊費原本是本周內閣會議的焦點，但旅遊與體育部撤回該提案，旅遊與體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，將在2個月內重新提交內閣，在王家公報公布90天後，才會生效。

皮帕說，考慮的另一重點還包括陸路旅客，因為這些旅客一般只會在泰國停留1、2天，收費還要進一步研究，是否應低於300泰銖。因此，旅遊費最快今年第4季才會正式上路。

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泰國通行證有望取消

不過，該部計劃6月17日向內閣提案自7月1日起取消泰國通行證，皮帕強調，「取消泰國通行證代表旅客不再需要購買保險，應該會讓旅行更加方便。」泰國旅遊局（TAT）也預計10日召集旅遊業者緊急討論。

媒合會推補助住房盼刺激觀光

另一方面，TAT於6月8日至10日在普吉島舉辦​​Thailand Travel Mart Plus 2022，這是2年多來首次的國際貿易活動，希望牽線8千多個商機、預計創造12.9億泰銖的旅遊收益。活動有264名本地業者參與，大部分是酒店經營者，買主則來自45國約276名，約45.7%為首次參加。

TAT同時將推出「我們一起旅行」（We Travel Together）補助計畫推動國內旅遊市場，補助150萬的房間宿數（room night），系統應會在7月1日前備妥，國內遊客可在7月8日至10月31日間使用；視財政部決定，未來也有可能再加碼補助額外的150萬房間宿數，盼有效刺激觀光。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】