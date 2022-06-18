美國6月21日起禁新疆產品進口　密切監控太陽能板及蕃茄等

美國6月21日起執行禁止中國新疆地區商品進口的法例。彭博社18日引述美國國土安全部官員西爾弗斯（Robert Silvers）17日的電話會議中說：「我們絕不容許強迫勞動製造的商品進入我們的國家……我們及時且有力地執行這法例，證明我們的承諾。」



西爾弗斯同時稱，國安部將致力於促進合法貿易和商品的流動，他稱這對美國經濟至關重要。

美國總統拜登2021年12月簽署生效的《防止維吾爾強迫勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）假定所有新疆商品都是透過強迫勞動製造的，除非企業能證明它們的產品並非由強迫勞動生產，否則都會被禁止進口。美國海關官員說，企業若希望為它們的新疆產品申請豁免，須提供非常高水平的證據。

中國外交部發言人汪文斌6月13日主持例行記者會。有記者就國際勞工組織標準實施委員會就中國的不實指責提問。汪文斌稱美國等個別國家污衊新疆存在「強迫勞動」，實際上美國歷史上就是奴隸貿易的罪惡之地，如今更是販賣人口和強迫勞動的重災區。美國每年從境外販賣至國內從事強迫勞動的人口近10萬人，目前在美國至少有50萬人遭受奴役。