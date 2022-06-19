孟加拉與印度暴雨成災至少59死　數百萬人受困

季風風暴吹襲孟加拉和印度，官員6月18日表示，兩國迄今至少59人死亡，同時引發讓數百萬人受困、具毀滅程度的洪災。



根據法媒，過去一週，傾盆大雨持續不斷，淹沒孟加拉東北部大片土地，當地部隊展開行動，撤離與鄰近社區隔絕的居民。數條河流在幾小時之內突然潰堤，洪水淹沒整個村莊，學校變成避難所以收容受災村民。

孟加拉警方指，自17日下午以來，風暴引發的閃電在境內奪走至少21人性命，當中包括3名年齡介乎12至14歲的兒童，另外港口城市吉大港（Chittagong）一處山坡的房屋遭遇山泥傾瀉，4人喪命。

孟加拉印度暴雨：圖為6月18日，人們在孟加拉錫爾赫特街頭涉水而行。（AP）

報道指，對孟加拉低窪地區數百萬人而言，受洪水威脅是經常發生的事，但專家表示，氣候變化讓洪災發生的頻率、嚴重程度和不可預測的程度升高。

印度梅加拉亞邦（Meghalaya）首席部長桑格馬（Conrad Sangma）在Twitter稱，自16日以來，當地發生多次山崩與河水氾濫淹沒道路，至少16人喪生。

鄰邦阿薩姆（Assam）接連下了5天豪雨，逾260萬人受洪水影響。當地救災機構指，自16日以來，全邦18人死於洪水或山崩，而在18日下午之前，近7500人獲救。