英國鐵路勞資談判破裂　工人今發動罷工

英國鐵路工會6月20日與資方談判破裂，將按計劃舉行3天罷工。首相約翰遜（Boris Johnson）提出允許僱主聘用臨時的代理員工應付日常鐵路服務，但工會譴責此舉不可行、不安全，且可能違反國際法。



由於勞資雙方的最後談判破裂，英國逾4萬名鐵路工人將如期在6月21日、23日和25日進行罷工，以示對資方凍結薪金與進行裁員的不滿，這是當地30年來規模最大的鐵路罷工。

鐵路工會說，約翰遜這項極具爭議的措施將使勞資雙方的爭議變得漫長而痛苦。英國工會聯盟（TUC）更指責約翰遜的提議就連前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）也未曾這樣做，認為政府應該試圖緩解雙方衝突，如今這項提議只會加劇僱主和工會之間的分歧。

比利時多個工會亦發動罷工，6月20日有7萬人在布魯塞爾遊行，要求政府採取行動應對急劇上升的生活成本。示威者舉着寫有「更多尊重，更高工資」和「結束消費稅」的旗幟和橫額。他們要求政府採取更多措施協助解決，部分人則表示僱主需要改善工資和工作條件。

布魯塞爾機場表示，由於有大量保安人員參與罷工，因此無法允許客運航班起飛，大多數抵達航班也被取消。布魯塞爾航空公司機組人員也計劃在6月23日至25日期間舉行為期3天的罷工，涉及525個航班。

由於俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，影響供應鏈以及能源和大宗商品價格，比利時6月份通脹率達到9%。

法國、西班牙、意大利、德國和瑞典等據報也有類似比利時的罷工行動。