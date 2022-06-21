拜登踩單車跌倒　特朗普不忘發「加工」影片嘲諷：高爾夫球導致的

撰文：洪怡霖
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美國總統拜登（Joe Biden）6月18日踩單車期間意外失足倒地，幸無大礙，不過他的「對手」、前總統特朗普（Donald Trump）就在社交平台上載一段合成影片嘲諷拜登。

特朗普18日晚在他自創的社交媒體Truth Social發布影片，顯示特朗普揮桿打出一個高爾夫球後，球一直飛向拜登頭部後，拜登之後倒地。在現實事件中，並沒有「高爾夫球」打中拜登頭部。

這段影片由特朗普打高爾夫球的片段與拜登18日上午在特拉華州（Delaware）里霍博斯沙灘（Rehoboth Beach）的家附近騎單車時從車上摔倒在地的鏡頭，再加上音效組成。

特朗普6月19日在田納西州一個公開活動上表達同情稱，「我希望他（拜登）康復，因為你也知道，他從單車上跌下來了。不，我是認真的，我希望他沒事，從單車跌下來，我今天就向你保證，我將永遠不會踩單車。」

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