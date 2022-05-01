特朗普：我回來了！首次在Truth Social發文　標籤#COVFEFE開玩笑

美國前總統特朗普（Donald Trump）4月28日傍晚在他自創的社媒體Truth Social發表第一篇貼文：「我回來了！#covfefe」（I'M BACK! #COVFEFE）。其中covfefe是他2017年在Twitter發文時引發網民熱烈討論的怪字。



特朗普的新貼文附有他的照片，相中他站在佛羅里達州棕櫚灘「海湖莊園」的草坪上，並在看着手機。

美國前總統特朗普2022年4月28日在自家社交媒體Truth Social發布第一則貼文。（特朗普貼文截圖）

特朗普絕跡社交媒體已逾1年。自2021年1月6日國會發生後暴動，Twitter、Facebook和Instagram都封禁他的賬號。他也堅持不重返Twitter：「我們說的是數百萬人，我們發現Truth Social上的反應比Twitter好多了。」他稱：「Twitter有機器人和假帳號，而我們則能做到一切所能。重點是，我不會回Twitter了」。

特朗普更拿自己的舊推文調侃，用上covfefe作標籤。這個字源於2017年3月31日深夜他的Twitter上出現神秘的「半條」推文，網民瘋狂轉發，競猜特朗普到底想說什麼。

美國大選2020：美國總統特朗普2017年5月31日在Twitter表示：「雖然傳媒持續有負面的covfefe」。（Twitter@realDonaldTrump）

當時貼文寫道：「雖然傳媒持續有負面的covfefe」（Despite the constant negative press covfefe）。句子不但未完成，還留下謎一樣的不明字詞「covfefe」。此帖一出，網民旋即瘋傳。

網民熱烈競猜特朗普的本意，亦猜測特朗普遇上什麼「突發狀況」，令他發布了未完成的推文。有人猜測特朗普玩Twitter卻半途入睡，又有人笑指這是特朗普的密碼，令#covfefe成為Twitter熱話。

據網民猜測，covfefe或本該寫成coverage，此亦符合特朗普一直對美國媒體的指控，指不少媒體的報道都針對他。這個推文存在5小時後被修正。