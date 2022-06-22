Amber Heard傳將豁出去　出書爆Johnny Depp真面目兼收數百萬美元

安芭赫德（Amber Heard）與前夫尊尼特普（Johnny Depp）的誹謗官司最後以雙方各自需付對方賠償金、她的金額數字卻是尊尼的好幾倍且超過千萬美元，被外界視為「慘敗」作收。她和律師都曾分別上電視節目接受訪問，直呼審判對她不公平，外界也認為她在荷里活的前途已經徹底斷送，很難再翻身。不過八卦刊物卻指她因此沒了顧忌，決心還擊尊尼，打算把和尊尼婚姻過程中的內幕寫成書，狠狠出一口氣。



【圖輯】官司慘敗疑陷財困冇錢扮靚秒變路人！點圖放大Amber Heard打官司前後對比👇👇👇

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根據《OK！》報道，安芭已經在洽談出書，且對此興奮不已，她認為自己在影視界已經沒有甚麼未來，也就再沒甚麼好損失、毫無顧忌。按照一般的情況，這本爆料新書趁着話題熱度與內容的高度敏感性，有機會替她賺進數百萬美元的簽約金，但更讓她過癮的是能藉機大吐苦水、報復尊尼。然而歐美媒體也指出，安芭最好還是有點底線，不然尊尼特普與律師團隊仍會仔細檢視書中的內容，有可能再提誹謗訴訟，到時候她就吃不完兜着走，有離婚官司的專家提醒她「千萬要非常小心」。

儘管這陣子安珀受到一連串的打擊，至少有一點還是值得她驕傲：英國的醫美機構根據古希臘的「黃金比例」研究名人外表，她的五官組合達到91.85%的符合程度，相當接近百分百，顯然她的美貌經得起認證。

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