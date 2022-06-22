剖腹分娩突停電　醫生卻堅持手術繼續　終切斷男嬰耳朵母親心碎

女性生產時的手術需要謹慎再謹慎，日前在墨西哥就發生一起離譜的手術意外，一名19歲女子卡拉（Karla Urizandi），在準備接受剖腹產時，意外遇到停電，當時卡拉要求停止手術，但醫生竟自顧自地拿起三隻手機手電筒當照明，最後男嬰胡安（Juan Adriel Solis）順利出生，但因為在昏暗的情況下，醫生失手將他的耳朵割斷，讓卡拉氣到不行將影片發上網，影片曝光後許多網友都認為非常恐怖。



卡拉說明，6月6日上午11時，她前往下加利福尼亞州（Baja California）當地醫院預定進行剖腹產，最後被拖到12時40分才順利進入手術房，沒想到進去不到10分鐘突然停電，讓她不安向醫生反應延遲做手術，「我不要這樣做手術，沒有光我很害怕，我不想死」，沒想到醫生卻完全不聽，執意繼續開刀，最後在幫嬰兒切除血管瘤時意外割斷左耳。

停電期間，醫生執意只用3部電話繼續照明，便繼續進行手術：（慎入，圖片台令人感不安）

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卡拉氣喊，院方當時承諾她們手術房內會另外有照明系統，因此可以繼續開刀，沒想到院方所謂的照明系統，竟然只是用三隻手機的手電筒來障，「幾分鐘後我聽到寶寶哭聲，我以為他們會把寶寶抱到別處，可是沒有，就這樣過了一段時間，我問他們孩子到底怎麼樣了」，結果在場沒有人回答她，過了一會兒，丈夫才匆忙告知她心痛的意外。

事件爆發後，卡拉和家人相當不滿，已向當局提出起訴，希望可以沉冤得雪，讓小孩的耳朵不要無故犧牲。從曝光中的影片可以發現，整個手術室相當漆黑，只有微弱的光源，且男嬰耳朵正在流着血，這段影片讓網友感到相當不滿，質疑醫生為何要如此固執，造成遺憾。

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