Amber Heard專訪稱對Johnny Depp沒有恨：我想重修舊好但失敗了

安芭赫德（Amber Heard）輸掉與前夫尊尼特普（Johnny Depp）互控誹謗的官司，被判須賠償1035萬美元，但她不滿判決，傳出正在計劃上訴，近日首度現身受訪，侃侃而談與尊尼特普的恩怨，再度強調自己「還愛着尊尼，對他沒有怨恨」，引起網友熱烈討論。



安芭赫德近日接受美國NBC電視台專訪，被問到打輸官司後，在聲明中提到「還愛着尊尼」是不是真的，她馬上回答：「是的，千真萬確，我全心全意愛着他，我盡全力去修復一段受到傷害的感情，我沒能做到，但我絕對不會恨他。」

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強調自己不想與尊尼交惡，接着說「我知道這可能有點難懂，但如果你愛過一個人，我想這是很容易理解的」。

此外，面對官司結果敗訴，安芭赫德表示不怪罪陪審團，充分理解外界認為尊尼特普是個很棒的演員，「他很受大家歡迎和喜愛。」但也坦言社交媒體對這次事件產生極大影響，讓輿論風向全偏向尊尼特普。

對於婚姻的瘡疤被攤在世人面前，她則表示不在意別人看法，同時也補充：「即便有人認為我說謊，但這些人還是無法看着我的眼睛，告訴我我在社交網站上受到的待遇是公平的，沒辦法真心地說出我受到公平的討論。」

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