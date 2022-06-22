馬克龍組執政聯盟談判多處碰壁　法國在野黨籲妥協以獲支持

法國執政黨聯盟「同在」（Ensemble）未能在國會選舉中拿下多數席位，總統馬克龍（Emmanuel Macron）與其盟友尋求方法避免政治僵局之際，數名反對派領袖6月21日稱，他們並不會讓馬克龍的生活變輕鬆。



馬克龍反對總理請辭

執政聯盟在19日舉行的國會選舉中失去多數席位，總理博爾內（Elisabeth Borne）遭受某些批評後21日早上正式請辭但遭馬克龍拒絕。馬克龍認為，政府需要「堅守崗位和行動」。

法國政治：法國總理博爾內2022年6月19日在巴黎發表演說。（AP）

馬克龍21日與其他政黨領袖進行罕見會談，不過無論是極右翼還是由梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）領導的左翼聯盟，均不願與馬克龍的中間派政府合作。

他會晤共和黨（Les Républicains，LR）領袖雅各布（Christian Jacob）、極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）、社會黨（Parti socialiste，PS）黨魁富爾（Olivier Faure）和法國共產黨（Parti communiste français，PCF）全國書記魯塞爾（Fabien Roussel），但沒有與梅朗雄會談。

法國政治：法國共和黨領袖雅各布6月21日在巴黎愛麗舍宮與總統馬克龍會晤召開記者會。（AP）

共和黨

雅各布與馬克龍會談後稱，其政黨會繼續留在反對派，「我告訴總統，（我們）不可能達成聯盟協議，這是對我們選民的背叛。」他又稱：「馬克龍是個傲慢的人，現在他要求協助」。

法國政治：圖為法國極右翼政黨國民聯盟（前稱：國民陣線）領袖馬林勒龐6月21日在巴黎愛麗舍宮與總統馬克龍並肩而行。（AP）

國民聯盟

馬林勒龐稱，馬克龍必須聽取國民聯盟說的話，並「不能繼續他（迄今以來）領導的政策」。

法國政治：法國左翼的社會黨黨魁富爾6月21日在巴黎愛麗舍宮與總統馬克龍會晤。圖為他抵達巴黎愛麗舍宮。（AP）

社會黨

富爾表示，社會黨能支持某些政策提案，但前提是馬克龍接受他們的想法。

他認為馬克龍過往不對任何人負責，「從現在起，他（馬克龍）被迫接納國會發揮更大作用的角色，與（讓）他負責、（與他）磋商、以及（他所）尋求的協議要點相比，這更健康。」

法國政治：法國共產黨全國書記魯塞爾6月21日與總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮會晤。圖為他抵達愛麗舍宮。（AP）

共產黨

魯塞爾指，馬克龍正考慮組建民族團結政府並詢問他會否參與，「與其他人一起參與重建法國，這不是（能）讓我們震驚的事，但一切取決於計劃，你需要一個高水平的計劃，而非帶有小額支票的小政治。」