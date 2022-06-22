阿富汗6.1級地震傷亡慘重　升至逾1000死1500傷　專家談3大原因

阿富汗（Afghanistan）東部發生黎克特制6.1級強烈地震，據當地國營傳媒6月22日報道，事件造成至少1,000人死亡、1,500人受傷，為2002年以來死亡人數最多的一次地震，官員預計死傷數字還將進一步上升。



阿富汗地震：圖為2022年6月22日在強烈地震後，政府派出直升機到阿富汗帕克提卡省（Paktika）接走部份傷者（Bakhtar State News Agency via AP）

傷亡慘重3大原因

美聯社引述美國地質調查局（USGS）地震學家桑德斯（Robert Sanders）分析指，在世上大部份地方，這種規模的地震不會造成如此廣泛的破壞，他認為這次地震死亡人數更多的原因在於地理、建築質量和人口密度。

他稱地震區域位處山區，造成出現山泥傾瀉與落石；另一方面，老舊的建築物更有可能倒塌。他又談到人口密度，「由於這個地區在世界的密集程度，我們在過去已看過類似地震造成重大破壞。」

這次地震造成方圓500公里均有震感，包括在阿富汗內人口密集的地區。外媒照片顯示，地震造成當地不少房間倒塌，現場一片頹垣敗瓦。

A devastating earthquake shook multiple districts in Paktika and Khost provinces in #Afghanistan. Reports of hundreds of lives lost and injured, many homes damaged.

Heartbreaking images are coming from the region. pic.twitter.com/m7sdDT5xoi — UNICEF Afghanistan (@UNICEFAfg) June 22, 2022

救援工作充滿挑戰

英媒《獨立報》引述當地社運人士帕克廷（Hidayatullah Paktin）指，救援工作也充滿挑戰，背後原因既在於當地山區地型，還有阿富汗深陷經濟危機。

帕克廷補充指，在救援行動外，還有食物問題、居所問題，「阿富汗已遭受嚴重經濟危機。有國際制裁，很大部份人口處於貧困中。」

歐洲-地中海地震中心（EMSC）把這次地震定為6.1級，美國地質調查局（USGS）則最初定為6.1級，之後修正為5.9級。震央距離阿富汗東部城市霍斯特（Khost）約44公里，震源深度51公里。