阿富汗早陷糧食短缺危機　地震雪上加霜　偏遠地區救援更難

阿富汗東部發生黎克特制6.1級強烈地震後，據當地官員6月22日稱，事件造成至少950人死、610人傷。阿富汗在過去多個月早陷入糧食短缺危機，如今遇上地震更是雪上加霜，政府人員要救援身在偏遠地區者更是困難。



阿富汗本就因戰爭而一貧如洗，塔利班（Taliban）2021年上任以來更是飽受乾旱與經濟衰退影響，在俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，加上供應鏈中斷，驅使全球消費者面臨食物通脹後，阿富汗人更是難以對抗通脹衝擊。在物價飛漲之際，日經亞洲估計，阿富汗有2,280萬人正在挨餓。

阿富汗東部發生強烈地震，造成大量人員死亡（Bakhtar News Agency via AP）

根據聯合國，阿富汗今年有逾100萬名兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的2倍。聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization）食品價格指數（Food Price Index）5月連續第2個月小幅下降，但仍維持高位，較2021年上升22.8%。

這次地震更是令當地雪上加霜，目前已有起碼950人死亡，數字為當地約20年來造成最多人死亡的地震事件，加上受影響地區很多位於偏遠山區，影響救援工作。

阿富汗地震：圖為2022年6月22日在強烈地震後，政府派出直升機到阿富汗帕克提卡省（Paktika）接走部份傷者（Bakhtar State News Agency via AP）

英國廣播公司（BBC）報道，地震往往會在阿富汗造成重大破壞，因許多農村地區的房屋建造不良。在這次地震中，用於流動電話服務的通訊塔更是損毀，令通訊更困難，有當地記者稱「許多人不知道他們親戚的狀況，因為他們的手機用不了」，也有人稱很多村莊被毀，他在數小時後才知道，自己的兄弟和他的家人死於災難。

災區資訊不流通，不止意味死傷數字可能進一步上升，救援工作也是不容易，政府部門要派出直升機到山區派發醫藥、食物及救助傷者。