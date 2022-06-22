美國涉新疆禁令生效　中國外交部：打着人權幌子對華打壓升級

美國《防止強迫維吾爾人勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act，UFLPA）6月21日生效，禁中國新疆商品進口美國，除非企業能證明商品不涉強迫勞動才可進口。中國外交部21日批評美國打著人權幌子對華進行打壓的升級，又指中方將採取有力措施，堅定維護中國企業和公民合法權益。



中國外交部發言人汪文斌批評稱，美方以謊言為依據，制定並實施《防止強迫維吾爾人勞動法》，對新疆有關實體和個人進行制裁，是謊言的繼續，也是美方打着人權幌子對華進行打壓的升級，更是美國肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定的實證。

他稱，美方試圖以所謂「法律形式」在新疆製造「強迫失業」，在全球推行同中國脫鉤，是美方逆時代潮流而動，充分暴露了美國打着人權的旗號破壞人權、打着規則的旗號破壞規則的霸權本質，中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業和公民合法權益。

美國總統拜登（Joe Biden）2021年12月23日簽署有關法案後，它在2022年6月21日生效。這項法律禁止把包括在中國新疆維吾爾自治區生產的商品在內產品進口至美國，除非進口商能提供明確和令人信服的證據，證明這些商品不是通過強迫勞動生產。