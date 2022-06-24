高通脹下歐洲工潮未止：法鐵路職員釀罷工　最大廉航數十航班取消

全球多國面對高通脹浪潮，歐洲多國出現工人罷工，要求企業提高薪水以應對通脹問題，繼英國後，法國多個工會號召在7月6日舉行全國鐵路職員罷工。另外在航空界別，歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）有機組人員發起3天罷工，6月24日有數十航班取消。



法國主要工會Sud Rail、CGT與CFDT聯合呼籲鐵路工人在7月6日加入全國鐵路罷工，聲明稱在通脹升溫下要求加薪，「跟法國與歐洲的工人一樣，鐵路工人受到通貨膨脹的嚴重打擊，我們必須採取行動，以實現薪酬增長」。

歐洲工潮對法國總統馬克龍帶來更大政治壓力，圖為5月9日馬克龍在德國與總理朔爾茨會面後見記者（AP）

英媒報道指，法國愈來愈多不同界別的工人加入抗爭行列，包括石油行業、航空業等，紛紛要求提高薪水以應對生活成本上升。例如法國道達爾能源公司（TotalEnergies）員工也發起在24日罷工一天。這波工潮對法國馬克龍（Emmanuel Macron）政府帶來更大政治壓力。

除了法國外，英國也爆發鐵路職員罷工潮。

英國鐵路罷工：圖為2022年6月6日，英國倫敦滑鐵盧站外一名乘客在閱讀全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT）發布的公告，稱將進行罷工。（AP）

歐洲航空業近來也因工潮而在機場出現不少亂象，最大廉航瑞安航空在比利時、西班牙與葡萄牙的機組人員在6月24日發起3天罷工，要求公司加薪與改善工作待遇，瑞安航空24日有數十航班取消。

該公司在法國與意大利的員工，也準備在周末發起罷工行動。