談判再失敗　英國鐵路員工發起第2天罷工

英國全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT，National Union of Rail, Maritime and Transport Workers）與國家鐵路（National Rail）談判再次失敗後，工會成員6月23日按計劃發起第2天罷工，並指責政府破壞談判。



全國鐵路、海路與公路運輸工會定於21日、23日和25日罷工。在他們罷工的第2天、23日，首相約翰遜（Boris Johnson）稱這次鐵路罷工並沒有必要，又強調鐵路系統改革的好處。

根據《衛報》，鐵路業界23日預料全英只有不到25%火車運行，要求乘客僅在必要時出門，原因是為國鐵及13間鐵路營運公司工作的4萬名RMT成員罷工。上午7時30分至下午6時30分之間，僅市區和主要主要線路有零星服務。

工會拒絕國鐵及多間火車運營商所提出、加薪幅度最高3%的建議，表明希望相關的生活成本解決方案能與衡量通貨膨脹的消費者物價指數（Retail Price Index，RPI）更緊密相連。5月RPI為11.7%。

英國鐵路罷工：圖為6月23日，英國全國鐵路、海路與公路運輸工會在倫敦街頭抗議。（AP）

RMT秘書長林奇（Mick Lynch）把談判失敗歸咎於交通部長沙普斯（Grant Shapps），「沙普斯不讓國鐵撤回其威脅要裁掉我們2,900名成員的信函，破壞了這些談判」。

林奇說：「我們將繼續展開我們（這個）行業的活動，直至我們得到一個談判解決方案，能為我們成員提供工作保障和加薪，以處理不斷升級的生活成本危機。」

沙普斯回應：「這完全是來自RMT和其秘書長的謊言。由僱主國家鐵路發給RMT一封信函，或撤回它的任何邀請，與我完全無關。」

報道指，雖然英國政府拒絕參與談判，說這是僱主的事，但這個行業目前是由財政部提供資金。首相府22日稱，根據通脹提高公共部門薪金是魯莽之舉。