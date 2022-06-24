全球發展高層對話會　習近平：極限制裁損人害己　脫鉤斷供行不通

作為金磚合作機制一系列多邊活動之一，中國國家主席習近平6月24日在北京以視像方式主持全球發展高層對話會，他在發言時表示，保護主義是作繭自縛，搞「小圈子」只會孤立自己，極限制裁損人害己，脫鉤斷供行不通、走不遠。



這次對話會以視像方式舉行，主題為「構建新時代全球發展夥伴關係，攜手落實2030年可持續發展議程」。據中國政府指，金磚國家領導人和有關新興市場國家及發展中國家領導人共同出席。

習近平在發言時批評「有的國家將發展議題政治化、邊緣化，搞『小院高牆』和極限制裁，人為製造分裂和對抗。」他又指同時各國人民求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈，新興市場國家和發展中國家團結自強的意志更加堅定。

金磚國家會議：中國國家主席習近平2022年6月22日以視像方式出席金磚國家工商論壇開幕式，並發表演講（新華社）

以下為習近平發言全文：

發展是人類社會的永恆主題。上世紀60年代末，我在中國黃土高原的一個小村莊當農民，切身體會到了百姓的稼穡之難和衣食之苦，他們對美好生活的渴望深深印在我的腦海裡。半個世紀後，我重訪故地，看到鄉親們吃穿不愁，衣食無憂，臉上洋溢着幸福的笑容。

中國古人說：「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱。」這些年，我走遍中國城鎮鄉村，也訪問過不少國家。我深深感受到，只有不斷發展，才能實現人民對生活安康、社會安寧的夢想。

長期以來，廣大發展中國家為探索符合自身國情的發展道路、實現經濟社會發展作出了不懈努力，取得令人矚目的成果。新興市場國家和發展中國家經濟已佔全球半壁江山，在科技、教育、社會、文化等領域也取得長足發展。

當前，新冠肺炎疫情吞噬全球多年發展成果，聯合國2030年可持續發展議程落實進程受阻，南北鴻溝繼續拉大，糧食、能源安全出現危機。有的國家將發展議題政治化、邊緣化，搞「小院高牆」和極限制裁，人為製造分裂和對抗。同時，各國人民求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈，新興市場國家和發展中國家團結自強的意志更加堅定，新一輪科技革命和產業變革給各國帶來的機遇更加廣闊。

這是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。我們要認清世界發展大勢，堅定信心，起而行之，擰成一股繩，鉚足一股勁，推動全球發展，共創普惠平衡、協調包容、合作共贏、共同繁榮的發展格局。

金磚國家：圖為2022年6月22日，中國國家主席習近平以視像形式，在金磚國家工商論壇上發表講話。（AP）

第一，我們要共同凝聚促進發展的國際共識。只有各國人民都過上好日子，繁榮才能持久，安全才有保障，人權才有基礎。我們要把發展置於國際議程中心位置，落實聯合國2030年可持續發展議程，打造人人重視發展、各國共謀合作的政治共識。

第二，我們要共同營造有利於發展的國際環境。保護主義是作繭自縛，搞「小圈子」只會孤立自己，極限制裁損人害己，脫鉤斷供行不通、走不遠。我們要真心實意謀發展、齊心協力促發展，建設開放型世界經濟，構建更加公正合理的全球治理體系和製度環境。

第三，我們要共同培育全球發展新動能。創新是發展的第一動力。我們要推進科技和製度創新，加快技術轉移和知識分享，推動現代產業發展，彌合數字鴻溝，加快低碳轉型，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

第四，我們要共同構建全球發展夥伴關係。合作才能辦成大事，辦成好事，辦成長久之事。發達國家要履行義務，發展中國家要深化合作，南北雙方要相向而行，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係，不讓任何一個國家、任何一個人掉隊。要支持聯合國在全球發展合作中發揮統籌協調作用，鼓勵工商界、社會團體、媒體智庫參與全球發展合作。

俄羅斯總統普京6月23日以視像形式出席金磚五國峰會。（AP）

各位同事！

中國一直是發展中國家大家庭一員。我去年在聯合國大會提出全球發展倡議，我們將採取務實舉措，繼續支持聯合國2030年可持續發展議程。

——中國將加大對全球發展合作的資源投入，把南南合作援助基金整合升級為「全球發展和南南合作基金」，並在30億美元基礎上增資10億美元；將加大對中國－聯合國和平與發展基金的投入，支持開展全球發展倡議合作。

——中國將同各方攜手推進重點領域合作，動員發展資源，深化全球減貧脫貧合作，提升糧食生產和供應能力，推進清潔能源夥伴關係；加強疫苗創新研發和聯合生產；促進陸地與海洋生態保護和可持續利用；提高全民數字素養和技能，加快工業化轉型升級，推動數字時代互聯互通，為各國發展注入新動力。

——中國將搭建國際發展知識經驗交流平台，成立全球發展促進中心，建立全球發展知識網絡，開展治國理政經驗交流，促進互學互鑑；舉辦世界青年發展論壇，共同發起全球青年發展行動計劃，為落實聯合國2030年可持續發展議程匯聚最廣泛力量。

「心合意同，謀無不成。」讓我們堅定信心，朝著構建高質量夥伴關係的正確方向攜手奮進，共創繁榮發展新時代！

謝謝大家。