美國最高法院推翻昔日保障墮胎權裁決　美媒：半數州份或全禁墮胎

美國最高法院6月24日宣布，大法官以6對3比數推翻1973年羅訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定維護的女性墮胎權，據美媒《紐約時報》指，美國半數州份或將全面禁止墮胎。



根據最高法院1973年的羅訴韋德案（Roe v. Wade）和1992年的計劃生育聯盟訴凱西案（Planned Parenthood v. Casey）裁決，各州可監管墮胎，但不能立法限制孕期未達約24週的婦女墮胎。如今美國最高法院決定推翻1973年的裁決，意味各州將能自行決定是否容許墮胎。

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墮胎權爭議：美國最高法院2022年6月24日作出宣判，有反對墮胎權的民眾在法院外開香檳慶祝（AP）

目前美國最高法院由6名保守派大法官和3名自由派大法官組成，其中一位保守派大法官阿利托（Samuel Alito）在意見書寫道「羅（Roe）從一開始就大錯特錯」，又指「它的推理異常薄弱，這決定產生破壞式後果。羅（Roe）和凱西（Casey）遠遠未有帶來對墮胎問題的全國式和解，而是令辯論激化並加深分歧。」

《紐約時報》指，最高法院的決定撤銷了墮胎的憲法權利，半數州份或將全面禁止墮胎。另一美媒CNBC則指，預計近半數州份將禁止墮胎或施予嚴格限制。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，目前有至少有21個州份已制定法律或憲法修正案，以嘗試盡快禁止墮胎。另有4個州份可能會在沒有聯邦保護權利的情況下盡快禁止墮胎。

墮胎權爭議：美國最高法院2022年6月24日作出宣判，消息曝光後，支持及反對墮胎的民眾在法院外分別示威（AP）

美媒之前在5月2日已曾引述外泄文件報道，美國最高法院內多數大法官準備推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）維護的女性墮胎權，美國總統拜登（Joe Biden）當時發聲明回應指，讓女性有權選擇是基本的，他同時警告假如保障墮胎權裁決被推翻，其他權利亦可能成為下一個目標。