美國務院：台灣海峽是國際水域，軍艦照常通行　中方斥威脅主權

美國稱台灣海峽是一條國際水道，適用國際法「公海自由」原則，中國外交部則表示「有關國家稱台灣海峽為國際水域，是操弄涉台議題，威脅中國主權安全」。



英媒《路透社》和台媒《中央社》報道，近年來，美國、英國、加拿大等國軍艦，數度駛過台灣海峽，讓北京非常擔憂。

中國外交部13日表示，中國對台灣海峽享有「主權、主權權利和管轄權」，且「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說」，有關國家稱台灣海峽為國際水域，是操弄涉台議題，威脅中國主權安全。

國台辦發言人馬曉光6月15日舉行新聞發布會表示，外交部日前已代表中國中央人民政府表明了我們的態度。民進黨當局配合外部勢力炒作，完全是基於「台獨」分裂圖謀，損害兩岸同胞利益，出賣中華民族利益，令人不齒。

2022年6月13日外交部發言人汪文斌在記者會表示，今年以來，美軍艦平均每月穿越台灣海峽一次，美軍機對華進行大範圍、高頻度的抵近偵察和挑釁懾壓，「要說搞軍事化和危害航行自由，這頂帽子由美國戴最合適不過。」（外交部）

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）14日在致路透社的電郵中表示：「台灣海峽是一條國際水道，這意味著台灣海峽是公海自由的區域，根據國際公約保障之下，具有包括航行和飛越的自由。」

他說，台灣海峽的和平穩定對世界有長遠的利益，「我們認為，這對更廣大印太地區的安全與繁榮極為重要」。他重申，美國十分關切中國「針對台灣的侵略性言論和脅迫活動」，表示美國「將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括通過台灣海峽」。

美國海軍「2022年航母打擊群演習」。（Twitter@US7thFleet）

針對中國宣稱台灣海峽不是國際水域，台灣方面駁斥為「謬論」，強調台灣海峽是國際水域，適用國際法的「公海自由」原則。

台灣外交部發言人歐江安表示，台灣向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，台灣理解並支持美國自由航行任務對促進區域和平與穩定所帶來的助益。

歐江安強調，中方此舉無助於降低區域緊張情勢，台灣將持續與理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定與繁榮。