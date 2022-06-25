日本近期接連爆出群體雜交事件，震驚社會大眾。而同樣經濟高度發展的韓國，其實也有許多特種行業提供雜交服務，且在疫情之前，還相當受到日本觀光客的青睞。



根據日本媒體《ディリー新潮》報道，韓國有許多以「按摩」名義開設的店家，其實都是特種行業，只是以按摩店躲避相關法規，就像是日本的「泡泡浴」一樣。而從幾年前開始，首爾江南地區的店家，就開始提供顧客「雜交」的服務，且越來越多店家跟進，估計至今已有10幾家業者有類似服務。

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業界相關人士透露，選擇這種服務的男性顧客，會被帶到一個燈光走妖豔風格的空間內，在場則有10位左右的風俗女進行接待。有時還會有一次5名男性顧客，同時與15位風俗女對應的「雜交狀態」。之後男客還可以從中挑選一位中意的女子，帶到小房間進行一對一的服務。

這樣的服務價格通常落在25萬韓圜（約1,521港元）左右，且除了韓國人本身之外，疫情前也不少日本客登門造訪。某家店的媽媽桑指出，過去最高峰時期，一天可能會有50位左右的日本客人。

在2000年代期間，韓國曾有多起雜交事件登上社會版，如今相關新聞雖然看似減少，但或許是因為有着這類驚世駭俗的行為，已經徹底轉往特種行業了。

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