撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-28 20:00

【速食愛情｜交友APP】8、90年代，認識異性要靠地下鐵碰上他，「約會」不過數秒，可遇不可求便更惜緣；現在時興交友App，心儀異性不過一鍵之遙，泛濫的緣份有否變質？ （攝影：黃寶瑩）

土生土長的「80後」女生Hayley自20多歲開始工作，只要沒有拍拖，都會玩交友App，曾遇到不錯的對象，也曾誤上「賊船」。與那麼多人擦肩而過，現今卻始終單身一人，她說：「從前我以為我一定要人陪伴，但不斷地拍拖，都把時間花在男生身上，我覺得每位女生都要停一停，把花時間在自己身上。」

「80後」女生Hayley自廿多歳開始工作，只要沒有拍拖，都會玩交友App，曾遇到不錯的對象，也曾誤上「賊船」，無端參加了「多人運動船P」，直言：「我想跳海！」（黃寶瑩攝）

曾藉交友App結交各國男生 生活不愁寂寞

Hayley曾在香港當公關、後到深圳與老闆組成二人團隊成開荒牛、毅然到德國工作旅遊9個月，當中曾遊歷不同地方，自踏入職場，只要沒有男友，也會以網絡平台認識朋友，談到「約會」過的男生，她笑言：「數不到⋯⋯但沒跟每位都成為情人，有些只見見面，有些成了朋友。」

透過交友App，Hayley也曾約會不同國籍男生，她笑說，歐洲人崇尚男女平等，男女用餐要「AA制」、意大利人喜歡煮飯，曾批評我煮得難吃；法國人高傲，約會要到高級餐廳；芬蘭人冷漠，但一杯酒就可令他們放下戒心。交友App令她擴闊圈子，同時「陪伴」無間斷不愁寂寞。怎料接二連三的「貨不對版」事件，令她開始反思交友 App文化。

Hayley分享在交友平台上認識的「他」，本以為是很好的男生，怎料認識愈久，更發現對方貨不對版。（黃寶瑩攝）

交友App屢「遇險」：曾誤上「多人運動」船P、朋友遇性侵

Hayley於去年在交友App上認識了一位不錯的對象，男生邀請Haley一同出席朋友的生日船上派對，Hayley喜出望外，還特地買了一件泳衣，心想：「我一定要全場最靚！」怎料「壽星仔」喜歡與女友一起進行多人運動，那位男生當然知情，生日派對根本是性派對，誤闖「禁地」結果她只好狼狽「逃脫」。

Hayley分享類似事件，並非偶一為之。她的朋友也曾有不愉快的經歷。最過份一次，朋友X一天晚上哭着打給她，請Hayley陪她到醫院檢查。事緣X在交友App上認識一位男生，約會數次後男生親自下廚在家中邀約Ｘ，怎料在晚上，男生不理女生反抗，侵犯了她。

▼▼▼Hayley玩交友App誤去「多人運動船P」，點擊看她在船上看到甚麼及如何「逃脫」？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

保障成疑反思快速交友文化

性侵事件後，Hayley陪X到醫院檢查、到警署報案、找社工幫忙，作心理評估等等，最後那位朋友X身心疲累，也怕自己名聲受損，於是放棄了提告。Haley感嘆：「這事令我懷疑，這些平台都不可信。」

Hayley最終寫了長長的一封電郵，向平台報告事件，平台最終把那男生的帳戶移除，她無奈地說：「或許沒有甚麼用，但我只能盡力。」

▼▼▼點圖即看｜Hayley作為「過來人」分享她的經驗，5大建議讓女生可在交友App約會中保持警惕▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

自初出茅廬至今，Hayley不是有穩定男友，就是在交友App上認識不同男生，身邊從不乏人陪伴。（黃寶瑩攝）

愛情不是快餐 得來太易會不珍惜

在交友平台結婚到結婚生子的故事，俯拾皆是。自初出茅廬至今，Hayley不是有穩定男友，就是在交友App上認識不同男生，身邊從不乏人陪伴。但兜兜轉轉這些年，來來去去的一堆，卻也都只是過客。

玩交友App，因為我都只是需要人陪，未必想認真發展。交友App是可以營造的機會，就似快餐一樣。但或許就是太容易了，難以維持，難以珍惜。 Hayley

自初出茅廬至今，Hayley不是有穩定男友，就是在交友App上認識不同男生，身邊從不乏人陪伴。（黃寶瑩攝）

放下手機感受「單身」 重新認清自己心意

Hayley最終選擇徹底放下交友App，這麼多年來，首次體驗「單身生活」。Hayley指多次的離合令她更認識自己，每次嘗試投入一段感情，傷心的都是自己。她指現在想把時間放在自己身上。看得愈多，她想要的就愈簡單，也變得更開放⋯⋯

我可以是無婚主義者，如果我有能力，我可以領養孩小、也可做單身媽媽。每位女生都需要「空窗期」—單身令我反思：甚麼才最合適自己。 Hayley

至於船P那件泳衣？Hayley失笑：「早已賣出，連同那回憶一起賣出，不想再多看一眼！」

▼▼▼同場加映｜Ernest與丈夫Essky在2020年3月29日簽紙註冊，當天也是香港實行限聚令的第一天，婚禮無限延期|點擊看Ernest與Essky在限聚令下註冊的花絮照，二人依然愛得甜蜜▼▼▼

▼▼▼疫症下不一樣的新婚：丈夫停工轉送外賣 為補家計身兼多職｜Ernest與Essky指二人也十分喜歡玩，喜歡嘗試新事情，點擊看疫症下不一樣的新婚，為慳錢自己「吊」沙發上樓？婚照也是在家中拍攝？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼同場加映：【按圖看】90後人妻Yuki因疫情與夫分隔異地，二人在台灣認識， 歷經多年異地戀打算可正式搬到澳門開展二世界卻遇上疫症， 按圖看看二人有甚麼異地戀成功秘訣？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼同場加映：【按圖看】每對情侶都有個故事，婚攝師Jacky疫境自強造就與相識19年同學Netalie的愛情，重新認識更定終身，兩人對彼此有何改觀？（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼同場加映：【按圖看】每對情侶都有個故事，90後女生Kate與男友拍拖6年，一直都有同居的想法，他們如何在150呎劏房找到快樂，又如何解決同居爭吵？（延伸閱讀）▼▼▼