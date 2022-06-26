科學家：太空旅行或影響臭氧層復原

太空旅行在富商布蘭森（Richard Branson）、馬斯克（Elon Musk）及貝索斯（Jeff Bezos）的推動下，開始變得蓬勃，不過有研究指出，太空旅行假如成為常態，可能影響多年來修補臭氧層的努力。



一批來自倫敦大學學院（UCL）、劍橋大學（University of Cambridge）及美國麻省理工學院（MIT）的科學家6月25日在期刊《地球的未來》（Earth's Future）發表研究報告，分析太空旅行對臭氧層的影響。

這批科學家在2019年起分析103宗火箭升空，以及包括布蘭森的維珍銀河（Virgin Galactic）、馬斯克的SpaceX及貝索斯的藍色起源（Blue Origin）太空船在內的可重用火箭及太空垃圾返回地球的化學物質數據。

現時商業太空旅行收費昂貴，像一個維珍銀河太空船的座位，索價25萬美元（約195萬港元）。（Getty Images）

他們發現，太空船在高層大氣排放黑碳時，其粒子的保溫力比其他煙灰高500倍，導致在太空旅行開始三年後，由煙灰引起的暖化情況增加一倍。研究團隊推算，如果太空旅行以每天或每週形式進行，平流層臭氧將最受影響，導致1987年實施的《蒙特利爾破壞臭氧層物質管制議定書》（Montreal Protocol）所付出的努力功虧一簣。

《蒙特利爾議定書》協議停用對臭氧層的化學品，為臭氧層復原帶來實際作用。（Getty Images）

領導撰寫報告的科學家瑞安（Robert Ryan）表示，該議定書實施後，大氣層唯一出現明顯臭氧復原的部份就是高平流層，亦正是最受火箭排放影響的部份。研究人員強調，目前的損害不大，但認為各方有需要研究如何監管快速增長的太空旅遊業，減低對臭氧層及氣候的影響。