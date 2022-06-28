美國德州貨車人蛇慘劇46死　官員揭「屍體堆疊」車內無水無冷氣

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）一架貨櫃車內出現至少46具遺體，另有16名傷者緊急送醫，當局懷疑他們是非法移民，傷者有中暑與脫水跡象。據消防官員6月27日講述現場慘況，貨櫃內「屍體堆疊」，車內無水無冷氣，也有在現場附近工作的保安慨嘆，從事人口走私的集團毫不關心這些人蛇。



貨車位置處於美墨邊境的主要交通和商業過境路線，出現在聖安東尼奧西南方昆塔納路偏僻靜處的一組鐵軌旁，警方發現這輛貨櫃車時，車內有46具遺體，另有16名傷者，當中包括4名未成年人。警方目前拘捕了3名人士。

據墨西哥外交部指，在16名傷者中有兩人來自危地馬拉（Guatemala）。

德州聖安東尼奧（San Antonio）一架大型貨車內，發現至少46具遺體。（Getty）

聖安東尼奧消防部門主管胡德（Charles Hood）表示，車內出現堆疊的屍體，嘆稱「我們來工作的時候，沒有人會想到這樣的事。」

當地正受熱浪浸襲，溫度高達攝氏近40度，胡德稱傷者「摸起來很熱」且中暑，車內也無水無冷氣，「車內沒有水的跡象，這是一輛冷凍貨櫃車，但車上不見有運作的冷氣裝置。」

德州聖安東尼奧（San Antonio）一架大型貨車內，發現至少46具遺體，警方正圍封現場。（AP）

在現場附近一個伐木場工作的保安雷納（Edward Reyna）向英國廣播公司（BBC）稱，他返夜更聽聞到這一悲劇消息，但形容是「不感意外」，他稱已記不清有多少次看到移民跳下火車，火車就在貨車被發現的地方經過，他稱「我想遲早有人會受傷」、「那些帶他們來的集團（人口走私者）根本不關心他們。」

這並非當地首次發生類似事件，2017年，聖安東尼奧南邊一間沃爾瑪外的一架貨櫃車內，有人發現內裏有10具非法移民的遺體。