國會暴亂聽證｜前顧問：特朗普冀率領攜武器暴徒闖國會

美國國會2021年1月6日暴亂事件聽證會，在6月28日繼續舉行聽證會。白宮前高級顧問哈欽森（Cassidy Hutchinson）會上作供。她表示前總統特朗普（Donald Trump）明知示威者有武器，不但希望容許他們前往集會，無視警告讓集會進行，甚至一度想搶過軚盤駕車前往動亂現場加入他們。



6月28日的聽證會上，集中在特朗普在應對集會與衝擊國會時的反應。哈欽森是當時的白宮高級顧問成員之一，她在加入團隊前於共和黨辦公室工作，被聘為總統特別助理後，再加入成為高級顧問。

圖為6月28日，美國國會再舉行新一輪的1月6日國會暴亂事件聽證會。（AP）

一度要求保安員收起檢查儀器

哈欽森憶述當天特朗普對白宮橢圓形草坪未聚滿支持者感到不滿，特朗普在得悉不少示威者是因為未通過安檢而被拒進場後，一度要求保安員收起檢查示威者有否持械的儀器。

哈欽森稱當時保安截查到大量的武器，包括鐵蓮花、刀具、電槍、甚至AR-15步槍和手槍。但特朗普稱他的支持者「並不會傷害他」，希望他們進來。

法律顧問曾予警告但被無視

哈欽森作證時又指出，負責審閱集會時特朗普講稿的律師赫施曼（Eric Herschmann）曾警告，講告中一些用語，例如「為特朗普奮戰」，「我會與你們在一起」等可能會引發法律爭議，但遭到特朗普無視。

另一名法律顧問希坡隆（Pat Cipollone）亦曾警告特朗普，若他當天與支持者一同前往國會，會引起嚴重的法律責任。希坡隆在1月6日早上再次重申了他的擔憂，他警告特朗普親身前往國會，將可能讓所有人都被起訴。

想搶軚盤駕車往國會加入示威

哈欽森隨後又描述了集會結束後，特朗普上車離開時在車上的一幕。特朗普一度想搶過軚盤，駕駛前往國會的方向。哈欽森當時乘在另一輛車，沒有親眼目擊，但她在回到白宮後，看見特朗普的司機表情失落，身旁的白宮營運主管奧納托（Anthony Ornato）告訴她發生了這樣的事。