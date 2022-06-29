G7峰會聯合公報提及哪個國家次數最多？　中國佔12次遠多於去年

G7峰會6月28日在德國閉幕，會後聯合公報反映G7領袖目前最關心的議題，提及次數最多的國家為俄羅斯，達到32次。至於中國也有12次，另有2次提及南中國海，相較起來，去年公報提及中國的次數為3次。



這份峰會公報涉及的議題眾多，如氣候變化、能源、國家安全、經濟、抗疫等，也有不少篇幅談及俄烏戰爭，強調對烏克蘭的支持，又指將探討對俄羅斯能源設價格上限等，全文提及俄羅斯（Russia或Russian）的次數有32次，烏克蘭19次。

中國也成為另一受關注議題，全文提及中國的次數為12次，另提及南中國海（South China Sea，即南海）兩次。例如在有關「全球經濟」的篇章上，公報呼籲所有相關債權人包括中國，在處理債務時向面對挑戰的低收入國家作出有建設性的貢獻，重申致力於提高債務人和債權人的透明度，以提高債務可持續性。

G7峰會：圖為2022年6月28日，多國領袖在德國埃爾毛參加七國集團峰會。（AP）

G7領袖又提到維持對東海與南中國海的嚴重關切，強烈反對任何單方面以武力或脅迫方式改變現狀、加劇緊張局勢的意圖，並強調中國提出的廣泛海洋主張沒有法律依據，敦促中國全面遵守2016年7月的仲裁裁決，尊重公約規定的航行權利和自由。

公報也談到有必要與中國合作應對共同的全球挑戰，特別是應對氣候變化、生物多樣性喪失等問題，呼籲中國繼續履行國際法義務，為國際安全作出貢獻，又稱提醒中國要保持《聯合國憲章》關於和平解決爭端的原則，避免威脅、脅迫、恐嚇或使用武力。

G7領袖也敦促中國向俄羅斯施壓，使其停止對烏克蘭的軍事侵略。公報也稱會就中國不透明而且扭曲市場的干預行為，以及其他形式的經濟和工業指令建立共識。

聯合公報並對中國的人權狀況表達嚴重關切，呼籲中國尊重普世人權和基本自由。G7領袖指，對於西藏和新疆，他們關心的主要議題是強迫勞動。他們又呼籲中國履行在《中英聯合聲明》和《基本法》中作出的承諾，確保香港人享有權利、自由和高度自治。