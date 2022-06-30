G7領袖嘲笑普京愛赤膊要脫衣比拼強悍　普京：場景令人噁心

英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月26日在七國集團（G7）領導人峰會上，帶頭嘲笑俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）愛赤膊騷肌，戲謔稱要和對方比拼強悍，普京29日在公開場合回應時，打趣說G7領袖脫衣服的情境會令人作嘔。



普京29日在土庫曼首都阿什哈巴德（Ashgabat）參加第六屆裏海沿岸國家首腦峰會（Caspian summit）。他在離開阿什哈巴德之前向記者表示，「我不知道他們（G7領袖）想怎樣脫衣服，不管是否脫到腰間位置，但我認為無論哪種方式，這都是令人噁心的景象。」

G7領導人26日在德國南部巴伐利亞州（Bavaria）風景如畫的埃爾毛城堡（Elmau Castle）共晉午餐時，約翰遜表面上想知道領導人在午餐會議開始前應該如何穿着來拍攝非官方照片，問道：「穿外套？脫掉外套？我們要不要脫衣服？」然後他在眾人的笑聲中說道，「我們必須顯示我們比普京更強悍。」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則暗示普京喜歡發布自己在戶外活動的照片，包括赤膊上身騎馬，打趣道：「我們將赤裸上身表演騎馬。」約翰遜其後稱，「我們必須向他們展示我們的胸肌。」

約翰遜之後接受德媒訪問時更指，若普京是女性，就不會入侵烏克蘭，並認為這場戰爭是「男子氣概有毒的完美例證」。

普京對此回應稱，「我只是想提醒你在現代歷史上，時任首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）決定在福克蘭群島（Falkland Islands）對阿根廷發動軍事行動。這是一個女人，決定發動軍事行動。福克蘭群島在哪裏，英國在哪裏？這完全是由帝國野心所決定。」