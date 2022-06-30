疫情｜美媒：Omicron亞型BA.4和BA.5成為美國主流病毒株

美媒6月28日稱，新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）的亞型BA.4和BA.5，已一起成為美國主流病毒株。



《紐約時報》6月28日稱，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，6月19日至6月25日，BA.4佔美國新增確診個案總數15.7%，BA.5佔36.6%。報道指，BA.4和BA.5共佔新增確診個案總數約52%，它們已一起成為美國主流病毒株。

美國BA.4和BA.5個案增加的情況與全球情況相似。世界衛生組織（WHO）6月29日稱，根據流感數據共享全球倡議（GISAID）5月27日至6月27日收到的新冠病毒基因排序結果，Omicron確診個案佔個案總數94%。在6月13日至6月19日收到Omicron確診個案基因排序結果中，BA.4個案佔12%，BA.5個案佔43%，因此BA.4和BA.5個案共佔Omicron確診個案總數55%。

世衛6月29日表示，全球新冠肺炎確診個案於過去一週增加18%，數量處於自4月以來最高水平，當中最多是BA.4和BA.5確診個案。