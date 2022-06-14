疫情｜BA.4及BA.5蔓延多地　拉美反彈升溫　英國勢迎第3波

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒6月13日稱較憂慮正逐漸於世界流行的BA.4及BA.5變種病毒。近期由這兩種病毒引發的病例增加，台灣錄得5宗境外輸入個案。拉美一些國家因它們出現疫情反彈的迹象。英國更可能迎來6個月內的第三波疫情。



蕭傑恒稱相信本港隨後風險續增，但認為只要不構成公共醫療系統負擔，毋須收緊防疫政策。

英國

根據英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）數據，英格蘭與北愛爾蘭近期的新冠確診人數呈現「小幅上升」，顯示Omicron（奧密克戎）BA.4及BA.5是推動近期個案增加的動力。

截至6月2日一週，英格蘭與北愛爾蘭估計分別有797,500和27,700人確診，高於前一週的784,100人和24,300人。ONS數據顯示，隨着境內BA.4和BA.5確診個案正在急增，英國染疫住院人數也隨之增加，每週增加10%。

英國公共衛生官員指出，他們尤其關注BA.5，因其傳播得比BA.4更快，BA.5也是葡萄牙和德國等歐洲國家最近新增確診個案激增的原因。

第一個Omicron變異病毒株BA.1在2021年11月出現，並在全球引發新一波疫情。今年春天，英國出現的第二波疫情是由更具傳染性的病毒株BA.2所推動的。雖然BA.2個案現在正在減少，但它還有兩個更具傳染性的下一代，即BA.4和BA.5，兩者引發的個案都在增加。

英女王登基70年的慶祝活動，被視為與英國近期疫情升溫有關，因為大批人群聚集，增加病毒傳播風險。圖為6月4日，英國查理斯王子（第一排右一）與妻子卡米拉（右二）、威廉王子（右三）與妻子凱特（右二）、喬治王子（中）及夏洛特公主（左三）在倫敦出席慶祝英女王伊利沙伯二世登基白金禧年的音樂會。（Getty）

以色列

以色列過去數天確診個案急劇上升，被指可能是由BA.5引起的。衞生部建議人們再次開始在室內戴口罩。

過去數天以色列確診個案急劇增加，12日錄得5,817個新增個案。該國上週錄得33,000個新增個案，與一週前相比，增加了105%。

《耶路撒冷郵報》13日稱以色列病例激增的原因尚未得到證實，但很可能與其他多個國家也報告最近確診個案增加的原因相同——就是BA.5。

拉美

新華社13日稱，受Omicron新變異病毒株加速傳播等因素影響，拉美地區墨西哥、巴西、玻利維亞等國近期新冠疫情反彈。專家認為，隨着疫苗接種率不斷提升，拉美地區新一輪疫情造成的住院及死亡人數或低於前幾輪高峰時期，但民眾仍需做好防護措施。

墨西哥6月以來疫情出現反彈跡象，部分當地媒體將其稱為第五波疫情的開始。

據巴西各州衞生廳統計數據顯示，過去一週全國日均新增死亡個案160個，達兩個月來最高水平。巴西專家稱隨着Omicron新變異病毒株蔓延，巴西正面臨新一波疫情。

玻利維亞衞生部長阿烏薩6日說，該國確診個案連續四週呈上升趨勢，標誌着玻利維亞第五波新冠疫情的開始。

巴拿馬目前也處於第五波疫情傳播高峰期，不過其疫情曲線已出現下行趨勢。

台灣近日錄得一些BA.4和BA.5輸入個案，當局為之警惕。（AP）

台灣

台灣地區流行疫情指揮中心13日稱，當地新增5宗Omicron BA.4和BA.5境外輸入病例，分別為4位男性及1位女性，年齡介乎30多歲至60多歲，入境日介乎6月2日至7日。

BA.5疫情令人擔憂

美國疾病控制和預防中心（CDC）最近公布的一份報告估計，BA.5現在佔美國所有新增個案的7.6%，類似的數據也在包括德國等國可見。德國估計所有新增確診個案中，有10%是 BA.5。然而，來自其他一些國家的數據更令人擔憂，葡萄牙報告稱BA.5佔所有個案的80%。