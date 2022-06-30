印尼總統訪烏克蘭晤澤連斯基　為戰事以來首名亞洲領袖到訪

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月29日在首都基輔（Kyiv）與二十國集團（G20）輪值主席國印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）會晤。佐科維多多是俄羅斯入侵烏克蘭以來，首名訪烏的亞洲國家領導人。



佐科維多多與夫人埃里亞納（Iriana Joko Widodo）29日從波蘭城市普熱梅斯烏（Przemyśl）乘坐列車抵達基輔。他隨後將前往俄羅斯首都莫斯科，30日與普京會面。

他在烏克蘭總統府與澤連斯基會面後表示：「雖然很難實現，（但）我已表達一個和平解決方案有多重要」。他表示，自己致力解決自俄烏戰事食品、能源價格上漲和短缺問題，「必須盡所有努力確保烏克蘭能恢復食品出口」。

圖為6月29日，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔與印尼總統佐科·維多多會晤。（AP）

佐科·維多多再次邀請澤連斯基出席11月在峇里島（Bali）舉行的二十國集團領導人峰會，澤連斯基接受邀請，但稱烏克蘭是否參與取決於當地安全局勢和有哪些人出席峰會。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）28日指，佐科·維多多已排除普京出席G20峰會可能，但俄方表示普京已接受邀請將出席峰會，但未知是親自出席還是以視像形式出席。