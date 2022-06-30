穆斯林殺害印度教徒影片熱傳　印度多地爆示威　部份地區宵禁

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）烏代布爾（Udaipur）一名印度教徒6月28日被兩名穆斯林殺害，兩名疑犯拍攝行兇過程，並將影片上傳至社交網站。事件在多地引發示威，印度教徒抗議涉案穆斯林的殘暴行為。政府在烏代布爾實施宵禁。



信奉印度教的裁縫拉爾（Kanhaiya Lal）6月28日在他的店內遭兩名男穆斯林殺害。這兩名穆斯林當日下午假扮成顧客來接近拉爾，當拉爾為其中一人量度身體尺寸時，突然被他們襲擊。拉爾最終被殺，警方稱，兇徒試圖砍掉拉爾的頭部，未有成功。

印度：印度拉賈斯坦邦烏代布爾印度教徒拉爾2022年6月28日被兩名穆斯林殺害。圖為2022年6月29日，右翼運動人士在新德里示威，抗議兇徒的行為。（AP）

兇徒拍片吹噓殺人行為

兩名兇徒拍攝行兇過程，並上傳至社交網站，他們其後再拍攝一段影片來解釋他們的行兇原因。他們在影片中吹噓自己的殺人行為，他們更手持切肉刀、發表威脅總理莫迪（Narendra Modi）的言論。他們說，他們殺人是為了報復莫迪所屬印度人民黨（BJP）前發言人夏爾馬（Nupur Sharma）發表的具侮辱性言論。

夏爾馬5月在電視辯論中出言冒犯伊斯蘭教先知穆罕默德和其妻子，觸發多國穆斯林示威。拉爾被指6月較早時在社交網發表支持夏爾馬的言論，他因此收到死亡威脅。他更因涉嫌傷害宗教情感而被警方拘捕，其後獲准保釋，但最終被兩名穆斯林殺害。

涉嫌殺害拉爾的男子分別名為穆罕默德（Gos Mohammad）和里亞茲（Mohammad Riyaz），他們已被拘捕。

政府切斷互聯網服務

政府禁止民眾在拉賈斯坦邦大規模聚集、暫停邦內的互聯網服務，以阻止民眾示威，以及阻止有關拉爾被殺的影片在網上流傳。警方加派人手，防止發生暴力事件。

印度大部分人信奉印度教，穆斯林是少數。穆斯林被指在印度受歧視和欺壓，印度教徒和穆斯林不時發生衝突，引發示威，有時示威會蔓延至其他國家。