美國最高法院裁定　限制環保部門監管減排權力

美國最高法院6月30日以6比3裁決，下令國家環境保護局（EPA）沒有權力限制發電廠溫室氣體排放量，打擊總統拜登（Joe Biden）的應對氣候危機政策。



美聯社及英國廣播公司（BBC）報道，美國最高法院在保守派為大多數的情況下，裁定《清潔空氣法》（Clean Air Act）並沒有授權EPA監管發電廠排放溫室氣體的廣泛權力。

有關官司由西維珍尼亞州（West Virginia）代表其他18個主要由共和黨控制及部分大型化石燃料公司提出，他們質疑EPA是否有權監管州內的能源企業還是特定發電廠，同時憂慮如果當地能源業受到規管，就可能被迫改用燃煤以外能源，增加經濟負擔。

最高法院的判決指出，今次裁決並非完全阻止EPA在將來作出類似監管，但認為國會需要明確表明向EPA授權。不過自由派法官則指裁決剝奪EPA獲國會賦予應對當代最迫切的環境挑戰的權力，而且批評法院在氣候決策上繞過國會或專業部門，形容情況可怕。

拜登在上任後隨即宣布重返巴黎氣候協定，並承諾在2030年底前，將溫室氣體排放量比2005年水平大減52%。對於今次裁決，他認為美國保障空氣潔淨及應對氣候變化的能力面臨打擊，但表明不會放棄他的合法權力，以保障民眾健康及解決氣候危機。

聯合國亦對判決感到失望，但強調沒有一個國家可以拖累全球應對氣候變化的工作。