疫情｜學校爆BA.4/BA.5　德望幼稚園女童及天水圍張煊昌女生中招

本港新冠病毒疫情高位橫行，今日（27日）新增1,873宗確診案。Omicron變種病毒亞型持續蔓延，新增九宗BA.4或BA.5個案，其中三宗為本地感染個案，其中兩宗無源頭。



其中一名患者為德望小學暨幼稚園高班K3的6歲女童，她於6月21日發病後仍有上學一日。她居於海逸豪園悅濤灣，曾在6月19日與家人光顧黃埔新天地享膳坊龍閣。其父也確診，在太子道東友邦金融中心AIA工作。



另一個案為住在天水圍海逸酒店2期的15歲女生，她在區內中文大學校友會聯會張煊昌中學讀中三，她在6月22日發病，翌日快測陽性。



BA.2.12.1個案增3宗源頭不明

本港今日新增1,873宗確診個案，本地個案佔1,719宗，輸入個案佔154宗。新增15宗懷疑BA.2.12.1個案，其中三宗為無源頭個案，另有兩宗與不明個案有關。個案分別居住在愛民邨建民樓及屯門藍地段植園，另有一宗涉及一家個案，居住在大角咀海桃灣2座。

另有五宗個案與先前的爆疫屯門卓爾廣場海港酒家有關，患者居於大興邨興泰樓及山景邨景安樓。

（黃埔天地圖片）

女童父親同確診 發病前一日與同事新蒲崗食飯

再新增九宗BA.4或BA.5個案，三宗是本地感染個案，其中兩宗無源頭。

第一宗涉一名6歲女童，她於德望小學暨幼稚園就讀K3 ，住在海逸豪園悅濤灣。她並無接種疫苗，於6月21日發病，出現咳嗽、發燒病徵，6月22日最後上學。她曾在6月19日與家人到訪黃埔新天地享膳坊龍閣，該店納入強制檢測。

第一宗涉BA.4或BA.5個案為一名6歲女童，她於德望小學暨幼稚園就讀K3 ，住在海逸豪園悅濤灣。（網上圖片）

女童的37歲父親亦確診，他在太子道東友邦金融中心AIA工作，並於6月24日發病。他曾於6月23日與的同事光顧新蒲崗景福街TC BISTRO餐廳，一同共膳的同事被列為密切接觸者需檢疫。

另一宗本地感染個案為一名15歲女生，她是天水圍香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的中三學生，住在天水圍海逸酒店2期。她在6月22日發病，6月23日快測陽性，無人被列為密切接觸者。

▼富泰護理安老院出現BA.2.12.1個案 多名院友染疫▼



再多三間院舍爆疫

在院舍個案方面，衞生署再接獲三宗報告，分別涉及西貢通善壇安老院，有一名護理員中招，該名員工於6月25日出現輕微病徵，同日快測陽性，最後上班日為同日。由於該護理員在工作期間與長者有埋身接觸，九名長者需要檢疫；黃大仙紫雲間沁怡護養院亦有一名護理員中招，該名員工於2樓工作，已打三針，並於6月24日快測陽性，最後上班為同日，同院有七名員工需要檢疫。

元朗松齡雅苑再有兩名院友及兩名員工呈陽性，其中一名護理員於6月25日快測陽性，6月24日為最後上班日；另一名員工為送餐員，於6月26日快測陽性，6月25日為最後上班日，二人均無病徵，並已接種三針。現時累計同層五名院友呈陽性，分佈在四間房，全部已打3針，大部份為輕徵病徵或無病徵，同層有九人需要檢疫，至今累計人確診。

富泰護理安老院再多一院友二次感染

歐家榮表示，基因分析結果顯示，屯門富泰護理安老院的確診個案證實是BA.2.12.1，院舍累計共10名院友及五名員工確診。昨日公布一宗懷疑為二次感染個案，再多一宗個案懷疑屬二次感染，該院友於3月25日快測陽性，曾服用抗病毒藥物，沒有入院；後來在6月24日核酸檢測陽性，CT值為14.5，病毒量極高，並屬感染BA.2.12.12病毒。