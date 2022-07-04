迪士尼重金邀Johnny Depp演魔盜王　尊尼特普傳「舊怨難消」冷回

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp，又譯作強尼戴普）與前妻安芭赫德（Amber Heard，又譯作安柏赫德）因有離婚官司，遭迪士尼從《魔盜王系列》（Pirates of the Caribbean，又譯作神鬼奇航）系列電影踢走，曾稱說不會讓他再演傑克船長。不過風水輪流轉，Johnny Depp成為官司贏家，迪士尼欲求和，但他看來不為所動。



數年前Johnny Depp與安芭赫德鬧離婚時，安芭在《華盛頓郵報》投書暗指他是「家暴男」，迪士尼隨之取消原定要再拍攝的《魔盜王》續集影片，甚至開始在規劃沒有「傑克船長」的電影新系列，結果他這次在誹謗官司上成為贏家，人氣回升，迪士尼被預測會迎回Johnny Depp，繼續拍攝這個極有票房保證的電影系列。

6月27日有報道稱迪士尼傳已準備3.01億美元約（約23.6億港元）片酬重金禮聘Johnny Depp，然而根據美國全國廣播公司（NBC）的報道引述他的代表稱：「這是捏造出來的。」

《魔盜王》系列監製Jerry Bruckheimer向英國《星期日泰晤士報》透露，「不是此時，未來如何仍未有定案」。

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此前美媒《Fox News Digital》引述消息人士稱，Johnny Depp發言人已否認上述消息，指Johnny Depp未有與迪士尼傾談有關拍攝《魔盜王》新續集電影。

此外美國加州迪士尼樂園中的《魔盜王》園區，原先計劃將Johnny Depp踢出《魔盜王》系列時，也打算拆除所有他飾演「傑克船長」的相關設施。雖說有關傳聞沒有成為事實，但Johnny Depp對此自覺受辱，即使如今迪士尼邀請他回歸拍片，自己也不會再回去。畢竟他「出事」後迪士尼立即高調與他「割席」，讓他相當不快。

其實Johnny Depp對此事可能的想法，在官司進行期間已可看到。有一次，安芭的律師羅滕博恩（Ben Rottenborn）問這位演員：「事實是，特普先生，如果迪士尼帶着3億美元和100萬隻羊駝來找你，世界上都沒有任何事情可以讓你回去與迪士尼合作魔盜王電影？對嗎？」

Johnny Depp當時回答說：「是的，羅滕博恩先生。」