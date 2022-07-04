Amber Heard法律團隊提動議理據　尋求推翻誹謗Johnny Depp判決

安芭赫德（Amber Heard）輸掉與前夫尊尼特普（Johnny Depp）互控誹謗的官司，被判須賠償1035萬美元。安芭的法律團隊7月1日提出動議，要求撤銷判決。



安芭法律團隊1日向費爾法克斯縣巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）提交的43頁文件中表示，應該以沒有證據支持為由，否決陪審團的裁決。

文件指出，安芭2018年投書《華盛頓郵報》講述自己遭家暴的心路歷程，被指是導致尊尼失去了他在電影《魔盜王》中的角色是錯誤，「尊尼一方僅通過暗示理論指控安芭誹謗，而不採用任何關於安芭的陳述的做法，實際上是錯誤。」

安芭法律團隊又指控，案件審判期間任職的陪審員未有得到法院官員的適當審查。團隊指出，被列為15號的陪審員的出生年份並非是公開文件中列出的1945年，而是出生於1970年。團隊認為法院書記辦公室有義務核實陪審員的身份，但在上述情況下，看來15號陪審員的身份無法核實。

此前，負責審理此案的法官阿茲卡拉特（Penney Azcarate）表示，不希望案件繼續審下去，並駁回安芭團隊要求舉行更多聆訊的請求。阿茲卡拉特向安芭律師指，如果想對7人陪審團的判決提出上訴，必須先向法院提出動議。