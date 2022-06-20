Johnny Depp案｜心理專家：Amber Heard患人格失調　從小一直說謊

安芭赫德（Amber Heard）在與前夫尊尼特普（Johnny Depp）的誹謗官司慘敗收場後，接受美國NBC的專訪，嘴上說還愛尊尼，卻大吐苦水稱手上有一堆多年來看診後留下的紀錄，上面顯示她幾年之內一直被尊尼施暴，卻因為這些屬於非本人能在法庭上作證的證據，從一開始就不准拿來使用，似乎暗指尊尼那方才隱瞞事實、佔她便宜。不過她在出庭期間的表現，卻被專業心理治療師看破手腳，坦言她就是自戀型人格失調。



點圖放大看安芭赫德專訪內容▼▼▼

+ 15

專業心理治療師安潔莉卡在她的YouTube頻道短片中指出，安芭很標準的屬於自戀型人格，因此開庭時安芭曾被尊尼那方的心理醫師判定有邊緣型人格障礙，她非常同意。

安潔莉卡認為安芭從很小的時候就培養出靠撒謊面對情緒或肢體攻擊時的應對方式，安芭的人生就是一直不停在說謊，撒謊即是安芭的第二天性。

直指安芭將「自我欺騙到死為止」（點圖了解更多）▼▼▼

安潔莉卡表示安芭說過會堅持自己的證詞直到死去的那一天，其實自戀者少不了欺騙，他們的宗旨就是會一直自我欺騙到死為止。

從官司宣判到現在，安芭還沒有成功扳回局面，公眾形象仍低落，超過千萬美元的罰金也仍繳不出來，始終沒有公開受訪的尊尼還是贏家。

延伸閱讀：

妻管嚴！「雷神索爾」拍裸戲前得先徵詢老婆大人同意？

柯震東單身4年想結婚 成「姐弟戀專業戶」曝姐姐的好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】