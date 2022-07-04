普京宣布在烏克蘭盧甘斯克戰勝　頓涅茨克被指是下一個目標

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）7月4日聽取國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）對俄軍拿下烏克蘭盧甘斯克州的匯報。普京當天宣布，俄羅斯在盧甘斯克（Luhansk）之戰取得勝利。



在這一場有電視轉播的會面中，普京向紹伊古提議稱，獎勵所有在特別軍事行動中表現優異者，並責成紹伊古繼續推進俄軍在烏攻勢。他又稱，有份在盧甘斯克戰事作出貢獻並協助取勝的軍人應休養生息，並增加他們的打擊能力。

紹伊古在匯報時稱：「在兩週時間內，包圍並消滅了利西昌斯克（Lysychansk）和北頓涅茨克（Sievierodonetsk）的烏軍部隊，控制了25個居民點，其中最大的是北頓涅茨克、佐洛托耶、戈爾斯科耶和沃爾切亞羅夫卡。昨天（3日）解放了盧甘斯克人民共和國最大城市之一利西昌斯克，行動因此結束。」

他稱，在兩週時間內，烏軍共損失5,469人，合計摧毀烏方196輛坦克和裝甲車以及12架飛機和1架直升機。

俄羅斯總統普京2022年7月4日聽取國防部長紹伊古對俄軍拿下烏克蘭盧甘斯克州的匯報。普京當天宣布，盧甘斯克之戰取得勝利。（AP）

普京發表聲明之際，烏克蘭軍方證實它的部隊於3日撤出利西昌斯克後，俄羅斯軍隊試圖將攻勢深入烏克蘭東部。盧甘斯克州州長哈帶（Serhii Haidai）周一表示，烏克蘭軍隊已從該市撤退以避免被包圍。他稱俄軍下個目標是頓涅茨克。

烏克蘭總參謀部稱，俄羅斯軍隊現在正集中力量向頓涅茨克地區的謝韋爾斯克（Siversk）、費多里夫卡（Fedorivka）和巴赫穆特（Bakhmut）戰線推進。頓涅茨克一半地區由俄羅斯控制。俄羅斯軍隊還加強了對位於頓涅茨克更深處的斯拉維揚斯克（Sloviansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的炮擊。它們是烏軍在頓涅茨克的主要據點。

英國防部7月4日的情報簡報支持烏克蘭軍方的評估，稱俄羅斯軍隊目標「現在幾乎可以肯定」轉向佔領頓涅茨克。簡報稱，頓巴斯的衝突一直「激烈而消耗性」，未來幾週不太可能發生變化。