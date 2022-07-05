《迷你兵團2》引發怪趨勢　英國青少年穿西裝歡呼騷擾觀眾看電影

美國動畫電影《迷你兵團2》（Minions: The Rise of Gru）正在上映，但英國卻出現一種奇怪趨勢，青少年會聯群結隊穿西裝去電影院，並在放映期間高聲歡呼、站立和鼓掌，影響其他人觀賞電影。



英國廣播公司（BBC）7月4日報道，英國的社交媒體上出現hashtag「#gentleminions」的趨勢，有關穿西裝的青少年在電影院放映期間大聲歡呼的影片在TikTok吸引數百萬人瀏覽。

影片中可以看到青少年在電影院歡慶「5年的等待已經結束」，指的是距離上一部作品《壞蛋獎門人3》（Despicable Me 3）已經5年。

Why Minions is crushing the box office. pic.twitter.com/IsFSW7Tkrf — Rob Keyes (@rob_keyes) July 3, 2022

《迷你兵團2》發行商「環球影業」（Universal Pictures）歡迎青少年這樣的行為，但電影院對此事十分不滿，英國根西島（Guernsey）唯一電影院Mallard Cinema已暫停上映這套動畫，指責青少年故意破壞、投擲物品和騷擾影院工作人員，都是令人震驚的不良行為。

Mallard Cinema經理史密斯（Dniel Phillips-Smith）表示，有很多受到影響的家庭在電影播放之前已經直接離開，原先滿心期待的小孩則一直在哭，形容情況令人心碎。他指出，公司不得不對中途或放映前就離場的顧客全額退款，造成巨大財務損失。

英國康沃爾郡（Cornwall）韋德布里奇（Wadebridge）的電影院也張貼告示，宣布沒有成人陪伴的西裝青少年不得入場觀看。