南柱赫再被爆參與欺凌　侮辱女同學「像豬一樣醜」　公司火速否認

韓國人氣演員南柱赫霸凌事件數度反轉，日前有受害者指控南柱赫搶手機，還被使喚當跑腿小弟，但經紀公司表示爆料全部不屬實，會做出相關的提告，7月6日韓媒《Dispatch》也曝光南柱赫在校期間師生的證言，還南柱赫一個清白。不料今天又出現一名女受害者，出面控訴南柱赫和其他同學曾對她言語羞辱。



據韓媒《體育京鄉》（스포츠경향）報道，一名曾與南柱赫就讀同高中的A女爆料，自己曾是南柱赫校園欺凌受害者之一，解釋「因為南柱赫那群朋友中有人很討厭我」，並把她強行邀請到一個聊天群組，裏面包括南柱赫在內的12名好友，A女透露她在群組裏遭到性騷擾、貶低外貌及成績等言語欺凌。

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根據A女提供給記者的聊天紀錄，群組裏出現「像豬一樣醜為甚麼到處亂跑」、「害怕所以躲開嗎」、「像抹布一樣」、「滾出去吧」等字眼，對話中還見南柱赫幫腔對A女惡言相向，雖然群組並非南柱赫所創，但A女直言「他的行為不僅僅是一個旁觀者」。事後A女把內容告知學生會，但欺凌者們只受到校內服務作為懲罰，對於和欺凌者達成和解，坦言「是根據學生會的處分，欺凌者必須在老師面前跟我道歉」。

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自南柱赫校園欺凌的傳聞曝光後，當時群組的南柱赫好友還向其他熟人表示會再和A女道歉，但A女認為10年後才道歉非常荒謬，強調「我不會收下沒誠意的道歉」。此外，A女還對欺凌者們出面接受採訪，力挺南柱赫的行為感到離譜，直呼「這是對受害者進行二次加害」！

對此，南柱赫經紀公司已出面否認，表示「已通過各種渠道與演員溝通，從多方面進行核實，確認此次舉報人的內容並不是真實的」，並強調「為了維護演員的名譽，我們會即時提告」。

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